Lê Dương Bảo Lâm 'cà nanh' Tấn Trường bị 'đáp trả 'không trượt phát nào', cư dân mạng 'khui' thêm chuyện từng đăng số tài khoản kêu gọi quyên góp

Dù Lê Dương Bảo Lâm có nói gì thì phải công nhận Tấn Trường có ngoại hình cực chuẩn và gương mặt rất duyên

Tuy nhiên màn nhận xét nhan sắc Tấn Trường của cây hài này lại khiến dân mạng hơi khó chịu: "Thường thường người ta đẹp trai mới nhiều người biết đến, còn cái mặt này thấy kỳ quá trời". Nghe thánh livestream nói thế, chàng chủ môn thỏ thẻ: "Kệ nó kỳ mà có duyên, nói chuyện vui là được".

Trước đó, sao khi nhiều nghệ sĩ Việt bị vướng lùm xùm sao kê thì Lê Dương Bảo Lâm cũng bị fan "đào" lại từng kêu gọi từ thiện. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động đăng số tài khoản cá nhân lên mạng kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn. Anh kêu gọi cộng đồng quyên góp cho một gia đình nghèo có con vừa mất do tai nạn. Anh viết: “2h sáng, nhận được 2 clip trên fanpage Lâm, anh T. cha của 2 bé trai 8 tuổi và 4 tuổi ở nhà chơi với nhau vì không có tiền đi học. Anh đang làm bốc vác dưới cảng, do đang dịch nên cũng không còn việc làm, vợ anh thì bỏ đi rồi. Chiều nay 5h30 (chiều hôm trước - PV) bé trai 4 tuổi N ra biển chơi chạy theo con còng không may té đuối nước mất, nhà giờ nghèo quá không có tiền lo cho bé nên nhờ Lâm. Trước mắt vợ chồng Lâm gửi anh 20 triệu lo cho bé trước, phần còn lại mong mọi người ủng hộ tiếp Lâm... vợ chồng em chia buồn cùng anh”.

Cây hài đình đám từng đăng số tài khoản kêu gọi quyên góp, khán giả yêu cầu anh cho luôn số tài khoản của hoàn cảnh khó khăn để tiện giúp đỡ

Có lẽ sau quá nhiều phốt trong giới nghệ sĩ về chuyện đăng đàn quyên góp từ thiện không rõ ràng nên ngay bên dưới bài chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm cư dân mạng đã phản ứng khi thấy số tài khoản của nam nghệ sĩ. Nhiều khán giả cho rằng anh không nên dính vào từ thiện kiểu này để tránh bị cư dân mạng soi mói, số khác lại yêu cầu anh cho thẳng số tài khoản của người đăng clip để gửi tiền trực tiếp cho an toàn. Một khán giả cho rằng: "Không giúp thì nói giàu mà keo, giúp lại nói ăn chặn tiền, không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ".

