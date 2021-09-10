Lê Dương Bảo Lâm 'cà nanh' Tấn Trường bị 'đáp trả 'không trượt phát nào', cư dân mạng 'khui' thêm chuyện từng đăng số tài khoản kêu gọi quyên góp

Hậu trường 10/09/2021 09:28

Lê Dương Bảo Lâm phân bì, tị nạnh với Tấn Trường tuy nhiên thái độ của chàng thủ môn khiến chị em xao xuyến vì quá đáng yêu.

Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng với những màn "cà khịa" đỉnh cao, anh còn có biệt danh thánh livestream khi mỗi lần lên sóng đều được khán giả chú ý. Tuy nhiên màn "cà nanh" với thủ môn Tấn Trường lần này có vài chỗ hơi kém duyên.

Đầu tiên, nghệ sĩ hài này cảm thấy khó hiểu khi Tấn Trường chỉ cần bắt bóng vài cái là được nổi tiếng, trong khi mình phải nói banh cả cổ họng vẫn không bằng ai.

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Màn trò chuyện của hai nhân vật nổi tiếng

Thánh livestream phán: "Nghề của ông làm mẹ thiên hạ rồi, được đi đây đi đó, được nhiều người hâm mộ, được lên tivi, rồi chỉ cần bắt vài cái là nổi tiếng. Còn tôi, tu luyện mấy năm, diễn lòi cả họng mới chỉ được lên tivi".

Nghe Lê Dương Bảo Lâm nói thế, chàng thủ môn quốc dân đáp lại: "Má, má ra đó má đá đi". Anh còn bộc bạch thêm: "Người ta tập tành, chụp banh (bắt bóng) gần 20 năm mới có người biết. Còn ông, học sân khấu 4 năm ra diễn 1-2 năm là lên rồi''.

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Dù Lê Dương Bảo Lâm có nói gì thì phải công nhận Tấn Trường có ngoại hình cực chuẩn và gương mặt rất duyên

Tuy nhiên màn nhận xét nhan sắc Tấn Trường của cây hài này lại khiến dân mạng hơi khó chịu: "Thường thường người ta đẹp trai mới nhiều người biết đến, còn cái mặt này thấy kỳ quá trời". Nghe thánh livestream nói thế, chàng chủ môn thỏ thẻ: "Kệ nó kỳ mà có duyên, nói chuyện vui là được".

Trước đó, sao khi nhiều nghệ sĩ Việt bị vướng lùm xùm sao kê thì Lê Dương Bảo Lâm cũng bị fan "đào" lại từng kêu gọi từ thiện. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động đăng số tài khoản cá nhân lên mạng kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn. Anh kêu gọi cộng đồng quyên góp cho một gia đình nghèo có con vừa mất do tai nạn. Anh viết: “2h sáng, nhận được 2 clip trên fanpage Lâm, anh T. cha của 2 bé trai 8 tuổi và 4 tuổi ở nhà chơi với nhau vì không có tiền đi học. Anh đang làm bốc vác dưới cảng, do đang dịch nên cũng không còn việc làm, vợ anh thì bỏ đi rồi. Chiều nay 5h30 (chiều hôm trước - PV) bé trai 4 tuổi N ra biển chơi chạy theo con còng không may té đuối nước mất, nhà giờ nghèo quá không có tiền lo cho bé nên nhờ Lâm. Trước mắt vợ chồng Lâm gửi anh 20 triệu lo cho bé trước, phần còn lại mong mọi người ủng hộ tiếp Lâm... vợ chồng em chia buồn cùng anh”.

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Lê Dương Bảo Lâm 'cà nanh' Tấn Trường bị 'đáp trả 'không trượt phát nào', cư dân mạng 'khui' thêm chuyện từng đăng số tài khoản kêu gọi quyên góp - Ảnh 4

Cây hài đình đám từng đăng số tài khoản kêu gọi quyên góp, khán giả yêu cầu anh cho luôn số tài khoản của hoàn cảnh khó khăn để tiện giúp đỡ

Có lẽ sau quá nhiều phốt trong giới nghệ sĩ về chuyện đăng đàn quyên góp từ thiện không rõ ràng nên ngay bên dưới bài chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm cư dân mạng đã phản ứng khi thấy số tài khoản của nam nghệ sĩ. Nhiều khán giả cho rằng anh không nên dính vào từ thiện kiểu này để tránh bị cư dân mạng soi mói, số khác lại yêu cầu anh cho thẳng số tài khoản của người đăng clip để gửi tiền trực tiếp cho an toàn. Một khán giả cho rằng: "Không giúp thì nói giàu mà keo, giúp lại nói ăn chặn tiền, không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ".

Ảnh: Tổng hợp

Khi YouTuber không phát cơm 'bụi đời' bị 'lôi lên thớt', CĐM phát hiện Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi tả trong lúc hành thiện trước đó

Khi YouTuber không phát cơm 'bụi đời' bị 'lôi lên thớt', CĐM phát hiện Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi tả trong lúc hành thiện trước đó

Những ngày gần đây, clip Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi bời trong lúc phát cơm từ thiện trước một bệnh viện từng rùm beng MXH khiến khán giả chú ý.

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