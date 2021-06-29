Vợ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ livestream bán cháo lòng giữa mùa dịch, cư dân mạng vào nhắc nhở đeo khẩu trang

Hậu trường 29/06/2021 09:33

Sau khi bị cư dân mạng phản ánh livestream dù đang bị cấm kinh doanh 2 tháng thì mới đây Quỳnh Quỳnh tiếp tục lên sóng bán… cháo lòng khiến dư luận thấy khó hiểu.

Dù đang bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 2 tháng nhưng Quỳnh Anh (tên thật của vợ Lê Dương Bảo Lâm) vẫn livestream “chốt đơn” sau đó khiến cư dân mạng xôn xao. Vừa mới đây cô bán bàn ủi, ấm, nồi thì tối qua, cư dân mạng lại há hốc mồm khi cô lên sóng ngồi bán... cháo lòng.

Đáng chú ý, cô liên tục rao bán hàng mà không có đồ bảo hộ trong mùa dịch. Khán giả còn vào nhắc khéo cô nên mang khẩu trang vào cho an toàn: "Em ơi đeo khẩu trang vào hoặc tấm kính chống bụi bẩn vào chứ buôn bán vầy không đeo vào nhiêu lúc nói phun... chị góp ý thật không có ý gì nha em".

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Cư dân mạng nhanh chóng vào nhắc khéo cô nên mang khẩu trang vào - Ảnh: Chụp màn hình
Vợ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ livestream bán cháo lòng giữa mùa dịch, cư dân mạng vào nhắc nhở đeo khẩu trang - Ảnh 5
Góp ý đeo khẩu trang lẫn lời khen dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Màn livestream bán cháo lòng này có vẻ chỉ dựng lên để "góp vui" đêm khuya cùng cư dân mạng bởi lẽ, cô chỉ phục vụ khách hàng là người trong nhà. Ở cuối livestream, có thể thấy vợ chồng cô liên tục PR, chốt đơn bán thau Inox, bóng đèn, nước rửa chén và khẩu trang. 

Vợ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ livestream bán cháo lòng giữa mùa dịch, cư dân mạng vào nhắc nhở đeo khẩu trang - Ảnh 6
Thực chất, vợ chồng cô bán đủ thứ trong livestream tối qua

Trước đó, dù vừa bị công an xử phạt xong nhưng vào ngày 7/6, Quỳnh Anh đã tiếp tục livestream bán hàng khiến báo chí xôn xao. Lần đó Lê Dương Bảo Lâm đã cho biết: “Mấy chị ơi, tụi em vẫn bình thường nha. Mai tụi em sẽ bán đồ này nọ nha. Tại vì trước giờ tụi em sống sao thì tự mấy chị suy nghĩ, mấy chị quyết định". Đến nay cô lại tiếp tục “chốt đơn” khiến khán giả cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Theo Pháp Luật TP.HCM, thông tin từ Tổng cục Quản lí thị trường (QLTT) cho biết, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh tại xã Long Đức, huyện Long Thành về việc kinh doanh hàng hóa không nhãn phụ và giả mạo nhãn hiệu Chanel và Gucci. Ngoài ra, cục QLTT Đồng Nai còn ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa trong thời hạn 2 tháng đối với hành vi bán hàng hóa vi phạm giả mạo nhãn hiệu.

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Khán giả khuyên vợ Lê Dương Bảo Lâm nên đeo khẩu trang và bao tay để giữ gìn vệ sinh khi buôn bán thức ăn nếu có ý định mở quán trong tương lai - Ảnh: Internet

Hiện tại cư dân mạng vẫn xôn xao với màn bán cháo lòng “bá đạo” mới đây của cô. 

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