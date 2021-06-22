Lê Dương Bảo Lâm đăng số tài khoản cá nhân kêu gọi từ thiện, CĐM tranh cãi: 'Không giúp thì nói giàu mà keo, giúp lại nói ăn chặn tiền'

Hậu trường 22/06/2021 13:27

Lê Dương Bảo Lâm đã có động thái đăng số tài khoản lên trang cá nhân kêu gọi giúp đỡ từ thiện, tuy nhiên lại nổ ra ý kiến trái chiều từ CĐM.

Giữa lúc lùm xùm làm từ thiện của nghệ sĩ Việt đang khiến cõi mạng “khó ở” thì mới đây Lê Dương Bảo Lâm đã có hành động đăng số tài khoản cá nhân lên mạng kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể anh kêu gọi cộng đồng quyên góp cho một gia đình nghèo có con vừa mất do tai nạn. Anh viết: “2h sáng, nhận được 2 clip trên fanpage Lâm, anh T. cha của 2 bé trai 8 tuổi và 4 tuổi ở nhà chơi với nhau vì không có tiền đi học. Anh đang làm bốc vác dưới cảng, do đang dịch nên cũng không còn việc làm, vợ anh thì bỏ đi rồi. Chiều nay 5h30 (chiều hôm trước - PV) bé trai 4 tuổi N ra biển chơi chạy theo con còng không may té đuối nước mất, nhà giờ nghèo quá không có tiền lo cho bé nên nhờ Lâm. Trước mắt vợ chồng Lâm gửi anh 20 triệu lo cho bé trước, phần còn lại mong mọi người ủng hộ tiếp Lâm... vợ chồng em chia buồn cùng anh”.

Lê Dương Bảo Lâm đăng số tài khoản cá nhân kêu gọi từ thiện, CĐM tranh cãi: 'Không giúp thì nói giàu mà keo, giúp lại nói ăn chặn tiền' - Ảnh 1

Bài đăng kêu gọi giúp đỡ cho một hoàn cảnh khó khăn gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

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Anh còn đăng kèm số tài khoản lên khiến dân mạng chú ý và phản ứng - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ sau quá nhiều phốt trong giới nghệ sĩ về chuyện đăng đàn quyên góp từ thiện không rõ ràng nên ngay bên dưới bài chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm cư dân mạng đã phản ứng khi thấy số tài khoản của nam nghệ sĩ. Nhiều khán giả cho rằng anh không nên dính vào từ thiện kiểu này để tránh bị cư dân mạng soi mói, số khác lại yêu cầu anh cho thẳng số tài khoản của người đăng clip để gửi tiền trực tiếp cho an toàn. Một khán giả cho rằng: "Không giúp thì nói giàu mà keo, giúp lại nói ăn chặn tiền, không biết sống sao cho vừa lòng thiên hạ".

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Lê Dương Bảo Lâm đáp lại cư dân mạng và cho rằng mình không ăn chặn tiền đám ma của hoàn cảnh trong clip chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp lại, thánh livestream viết: “Ai cũng sợ, mọi người nói là Lâm ăn chặn, Lâm mệt ghê nơi, tự nhiên đang công ăn chuyện làm ngời ngời, tương lai xán lạn cái ăn tiền đám ma của đứa nhỏ cho xui chơi, không có đâu mọi người, yên tâm nha”.

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Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm vẫn kiên định: 'Không có đâu mọi người, yên tâm nha' - Ảnh: FB

Hiện tại bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm vẫn gây nhiều tranh cãi 2 chiều.

Nhiều khán giả cho biết, họ không tiếc tiền để quyên góp ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn tuy nhiên khi niềm tin của họ bị lung lay thì mọi người có quyền được nghi vấn, thậm chí thắc mắc về cách hành thiện của giới nghệ sĩ.

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Việc văng tục của Lê Dương Bảo Lâm đang được nhiều khán giả đánh giá là chưa đẹp trong mắt công chúng.

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