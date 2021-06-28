Tiền ảo Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Trinh từng công khai PR bị 'sập sàn' về sát 0$, nhiều người đứng trước nguy cơ ‘phá sản’

Hiện tại do, giá trị của F**Token - đồng tiền ảo từng được Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Trinh, Nam Thư và hàng loạt sao Việt đã từng PR giảm dần về con số 0 khiến các nhà đầu tư lòng "như lửa đốt".

Cách đây không lâu nhiều ngôi sao trong giới Showbiz đã công khai PR một loại tiền điện tử trên trang cá nhân khiến cư dân mạng không khỏi tò mò. Khán giả ngay lập tức cho rằng đây là màn quảng cáo trá hình của F**Token - một dạng đồng tiền số được mã hóa của L*** Group, một công ty đa cấp ẩn danh dưới dạng đầu tư tiền mã hóa. Đáng chú ý, công ty này cũng VTV cho lên sóng cách đó không lâu. Ngày 25/6 thật bất ngờ khi L*** Group thông báo đóng cửa sàn F*TradingMarkets sau khi đăng đàn “một tâm thư chia tay”. Bên cạnh đó công ty này còn hứa sẽ trở lại như muốn thách thức pháp luật. Ngoài sự hứa hẹn sẽ “tái hợp” trong tương lai ông Iker Phương đại diện của L*** Group còn thể hiện sự tri ân và tiếc nuối khi phải xa khách hàng của mình.

Tâm thư hứa hẹn sẽ 'tái sinh' của đại diện L**Group - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại do nhiều lệnh bán đã khiến giá trị của F**Token giảm dần về con số 0 khiến các nhà đầu tư sốc tận óc. Giá trị đang giảm dần về con số 0 khiến nhiều người tá hỏa - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, khoảng tháng 5 rất nhiều ngôi sao nổi tiếng trong giới VBiz như Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Trinh, Nam Thư… đã đăng bài lên Facebook các đồng tiền mã hóa mà họ đang “đầu tư” còn khoe số tài khoản khủng khiến thiên hạ choáng váng.

Ngọc Trinh cũng đã vội xóa bài đăng ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình

Hàng loạt ngôi sao VBiz từng chia sẻ bài đăng về F**Token Dương Nguyễn Anh Huy, chủ một cộng đồng giao dịch tiền mã hóa ở Việt Nam chia sẻ trên Doanh nghiệp và Tiếp thị rằng chiến dịch quảng cáo này nhắm vào F** Token, một loại tiền hoạt động dưới hình thức đa cấp ở Việt Nam. Chỉ sau 2 ngày được các sao Việt PR rầm rộ, F** Token tăng đột biến, chạm mốc 0,4266 USD. Đến nay, đồng tiền mã hóa này giảm giá trị đến chóng mặt, ước tính những chủ sở hữu mất 133 lần tài sản. Bên cạnh đó nhiều người trên mạng đã lập ra nhóm "Hội những người không thanh khoản được F** Token của L*** Group" do gặp quá nhiều vấn đề về việc thanh khoản. Hội nhóm bóc phốt L**Group Nhiều cư dân mạng đã lên tiếng bức xúc về vấn đề này. Một số cho rằng sao không có ai "sờ gáy" những kẻ lừa đảo này lại để họ PR công khai như vậy, thậm chí nhiều bạn còn đặt ra câu hỏi lo lắng cho tình hình của các nhà đầu tư hiện tại không biết sẽ đi về đâu. Một số ý kiến đáng chú ý của cư dân mạng Vào năm 2019, S*Mining cũng dùng thủ đoạn tương tự như L*** Group với đồng F**Token để lừa đảo nhiều nhà đầu tư non trẻ. Âu đây cũng là bài học cảnh tỉnh để các bạn nên rút kinh nghiệm khi xem các thông tin PR quảng cáo tràn lan trên mạng không được kiểm chứng hiện nay.

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