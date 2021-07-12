Cư dân mạng hiện đang truyền tay nhau những clip của một nhân vật đi phát cơm từ thiện tuy nhiên lại gây tranh cãi khi hô hào rằng không muốn phát cho phụ nữ sơn móng tay hoặc trông giống bụi đời. Mới đây nhất dù nam YouTuber này đã lên tiếng giải thích rằng chỉ là hiểu lầm nhưng có vẻ vẫn chưa thuyết phục được cư dân mạng. Trong khi sự việc này vẫn đang gây xôn xao dư luận thì clip cũ của Lê Dương Bảo Lâm đi phát cơm bị đánh cũng bị dân mạng "đào lại".

Cụ thể, lúc thánh livestream đang trước cổng bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đến đánh dằn mặt và nói rằng "phát cơm vậy làm sao các quán ở đây bán", thời điểm đó nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì người làm từ thiện cũng bị đánh. Tuy nhiên vụ việc này cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là "vở diễn", lợi dụng phát cơm thiện để "PR" bản thân của nam diễn viên có biệt danh là "thánh livestream" này. Thực tế trong clip cũng miêu tả, nam diễn viên không hề cãi lại hay phản ứng gì khi bị xô đẩy, còn 2 nam thanh niên bịt mặt chỉ quơ tay đánh, không nặng nề.