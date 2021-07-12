Những ngày gần đây, clip Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi bời trong lúc phát cơm từ thiện trước một bệnh viện từng rùm beng MXH khiến khán giả chú ý.
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Cư dân mạng hiện đang truyền tay nhau những clip của một nhân vật đi phát cơm từ thiện tuy nhiên lại gây tranh cãi khi hô hào rằng không muốn phát cho phụ nữ sơn móng tay hoặc trông giống bụi đời. Mới đây nhất dù nam YouTuber này đã lên tiếng giải thích rằng chỉ là hiểu lầm nhưng có vẻ vẫn chưa thuyết phục được cư dân mạng. Trong khi sự việc này vẫn đang gây xôn xao dư luận thì clip cũ của Lê Dương Bảo Lâm đi phát cơm bị đánh cũng bị dân mạng "đào lại".
Cụ thể, lúc thánh livestream đang trước cổng bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đến đánh dằn mặt và nói rằng "phát cơm vậy làm sao các quán ở đây bán", thời điểm đó nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì người làm từ thiện cũng bị đánh. Tuy nhiên vụ việc này cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là "vở diễn", lợi dụng phát cơm thiện để "PR" bản thân của nam diễn viên có biệt danh là "thánh livestream" này. Thực tế trong clip cũng miêu tả, nam diễn viên không hề cãi lại hay phản ứng gì khi bị xô đẩy, còn 2 nam thanh niên bịt mặt chỉ quơ tay đánh, không nặng nề.
Tuy nhiên theo Vietnamnet, sau vụ việc, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng khẳng định mình bị đánh thật và không dàn dựng vụ việc như cư dân mạng suy đoán. Theo chia sẻ của nam diễn viên, cách thời gian xảy ra vụ việc khoảng 4 ngày, có người tới cảnh cáo vợ anh không được phát ngay giờ cơm vì như vậy quán của họ không bán được. Tuy nhiên, vợ nam diễn viên lại không nói cho chồng biết việc này.
Lê Dương Bảo Lâm cho hay vì không muốn sự việc trở nên ồn ào nên anh không trình báo lên công an. Tuy nhiên, nhiều người mong muốn phía cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, tránh gây tiếng xấu cho những gia đình bán cơm gần cổng bệnh viện, đồng thời những đoàn đi làm từ thiện cũng không phải lo sợ. Thời điểm đó, sau khi nghe tin thánh livestream bị đánh nhiều fan và người nổi tiếng cũng đã dành cho anh nhiều lời động viên và an ủi.
Hiện tại nhiều vụ phát cơm từ thiện đang gây biến tướng và ồn ào với các hình thức câu view làm giảm đi sự nhân văn và ý nghĩa vốn có của nó. Hy vọng trong thời gian tới nếu có tiếp tục tổ chức phát cơm từ thiện thì các mạnh thường quân và cả những người khó khăn nhận cơm nên chú ý cách hành xử, lời ăn tiếng nói để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc.