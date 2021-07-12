Khi YouTuber không phát cơm 'bụi đời' bị 'lôi lên thớt', CĐM phát hiện Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi tả trong lúc hành thiện trước đó

Hậu trường 12/07/2021 11:50

Những ngày gần đây, clip Lê Dương Bảo Lâm từng bị đánh tơi bời trong lúc phát cơm từ thiện trước một bệnh viện từng rùm beng MXH khiến khán giả chú ý.

Cư dân mạng hiện đang truyền tay nhau những clip của một nhân vật đi phát cơm từ thiện tuy nhiên lại gây tranh cãi khi hô hào rằng không muốn phát cho phụ nữ sơn móng tay hoặc trông giống bụi đời. Mới đây nhất dù nam YouTuber này đã lên tiếng giải thích rằng chỉ là hiểu lầm nhưng có vẻ vẫn chưa thuyết phục được cư dân mạng. Trong khi sự việc này vẫn đang gây xôn xao dư luận thì clip cũ của Lê Dương Bảo Lâm đi phát cơm bị đánh cũng bị dân mạng "đào lại".

Cụ thể, lúc thánh livestream đang trước cổng bệnh viện Ung Bướu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì bị 2 thanh niên đến đánh dằn mặt và nói rằng "phát cơm vậy làm sao các quán ở đây bán", thời điểm đó nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì người làm từ thiện cũng bị đánh. Tuy nhiên vụ việc này cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây thực chất chỉ là "vở diễn", lợi dụng phát cơm thiện để "PR" bản thân của nam diễn viên có biệt danh là "thánh livestream" này. Thực tế trong clip cũng miêu tả, nam diễn viên không hề cãi lại hay phản ứng gì khi bị xô đẩy, còn 2 nam thanh niên bịt mặt chỉ quơ tay đánh, không nặng nề.

phat com tu thien 2
Lê Dương Bảo Lâm bị đánh khi đang phát cơm khiến khán giả xót xa - Ảnh: Chụp từ clip

Tuy nhiên theo Vietnamnet, sau vụ việc, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng khẳng định mình bị đánh thật và không dàn dựng vụ việc như cư dân mạng suy đoán. Theo chia sẻ của nam diễn viên, cách thời gian xảy ra vụ việc khoảng 4 ngày, có người tới cảnh cáo vợ anh không được phát ngay giờ cơm vì như vậy quán của họ không bán được. Tuy nhiên, vợ nam diễn viên lại không nói cho chồng biết việc này.

phat com tu thien 3
Vụ việc từng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Chụp từ clip

Lê Dương Bảo Lâm cho hay vì không muốn sự việc trở nên ồn ào nên anh không trình báo lên công an. Tuy nhiên, nhiều người mong muốn phía cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, tránh gây tiếng xấu cho những gia đình bán cơm gần cổng bệnh viện, đồng thời những đoàn đi làm từ thiện cũng không phải lo sợ. Thời điểm đó, sau khi nghe tin thánh livestream bị đánh nhiều fan và người nổi tiếng cũng đã dành cho anh nhiều lời động viên và an ủi.

phat com tu thien 4
Những dòng an ủi Lê Dương Bảo Lâm của các celeb nổi tiếng - Ảnh: Internet
phat com tu thien 5
Hy vọng những trường hợp thiếu lịch sự khi phát cơm cho người nghèo trong thời gian vừa qua sẽ không còn tái diễn - Ảnh: Chụp từ clip

Hiện tại nhiều vụ phát cơm từ thiện đang gây biến tướng và ồn ào với các hình thức câu view làm giảm đi sự nhân văn và ý nghĩa vốn có của nó. Hy vọng trong thời gian tới nếu có tiếp tục tổ chức phát cơm từ thiện thì các mạnh thường quân và cả những người khó khăn nhận cơm nên chú ý cách hành xử, lời ăn tiếng nói để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc. 

Sau 14 lần trượt bằng lái, Lê Dương Bảo Lâm xuống xe, vợ ôm con nhỏ đánh lái khiến CĐM khóc thét vì quá nguy hiểm

Sau 14 lần trượt bằng lái, Lê Dương Bảo Lâm xuống xe, vợ ôm con nhỏ đánh lái khiến CĐM khóc thét vì quá nguy hiểm

Vợ Lê Dương Bảo Lâm mới bị dân mạng tố bán hàng giả thì mới đây lại để con nhỏ ngồi vào lòng và vô tư lái xe một cách thiếu an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   không phát cơm từ thiện cho bụi đời người sơn móng tay Youtuber không phát cơm từ thiện cho người sơn móng tay Lê Dương Bảo Lâm bị đánh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36