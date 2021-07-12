Diện váy ngủ mỏng tang như lá lúa, cựu mẫu Hồng Quế khoe trọn vòng 1 'mẹ bỉm' khiến CĐM 'nóng mặt'

Việc diện những bộ đầm ngủ, váy mỏng tại nhà cho phù hợp với tiết trời mùa hè của nhiều sao nữ cũng không có là đáng nói tuy nhiên khi vô tình quay clip hoặc livestream trên mạng xã hội rất dễ hớ hênh và lộ vòng 1.

Mới đây, sau nhiều năm vắng bóng trên sàn diễn catwalk người mẫu Hồng Quế đã chia sẻ một clip tại nhà. Cô diện váy chiếc mỏng tang và vô tình để vòng 1 căng tràn trên khung hình khiến ai xem cũng cảm thấy ngại ngùng và đỏ mặt.