Diện váy ngủ mỏng tang như lá lúa, cựu mẫu Hồng Quế khoe trọn vòng 1 'mẹ bỉm' khiến CĐM 'nóng mặt'

Nhiều sao nữ ở nhà đã vô tư diện mốt đồ ngủ khoe vòng 1 tự tin check in MXH nhưng đôi khi rất dễ xảy ra sự cố.
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Việc diện những bộ đầm ngủ, váy mỏng tại nhà cho phù hợp với tiết trời mùa hè của nhiều sao nữ cũng không có là đáng nói tuy nhiên khi vô tình quay clip hoặc livestream trên mạng xã hội rất dễ hớ hênh và lộ vòng 1.
Mới đây, sau nhiều năm vắng bóng trên sàn diễn catwalk người mẫu Hồng Quế đã chia sẻ một clip tại nhà. Cô diện váy chiếc mỏng tang và vô tình để vòng 1 căng tràn trên khung hình khiến ai xem cũng cảm thấy ngại ngùng và đỏ mặt.
Ngoài việc có chút hớ hênh thì khán giả lại đổ dồn vào cô bé đáng yêu con của Hồng Quế. Cô bé tên là Cherry và còn biết giả tiếng khóc em bé để trêu cư dân mạng. Nhiều người xem xong clip đã dành cho con gái Hồng Quế nhiều lời khen có cánh. Nhà thiết kế nổi tiếng Đỗ Long cũng comment góp vui dưới bình luận.
Hồng Quế từng có thời gian nổi tiếng trên sàn diễn thời trang Việt Nam. Tuy nhiên cô đã lui về ở ẩn và cũng từng có vài bộ ảnh nóng bỏng, táo bạo đốt mắt công chúng. Cô cũng từng có thời gian “cà khịa” một nam diễn viên điển trai H.A khiến dư luận xôn xao một thời gian.
Hiện tại cô đã là bà mẹ bỉm sữa và tập trung chăm sóc gia đình, rời xa ánh đèn sân khấu.