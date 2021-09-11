Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch?

Hậu trường 11/09/2021 12:06

Từ những bình luận của Cường Đô La cho thấy anh rất thích đông con, chuyện gia đình thêm thành viên mới có lẽ cũng chỉ là tương lai gần mà thôi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La hào hứng khoe clip con gái Suchin tập đi xe đạp, anh chia sẻ: "Tèn ten, chị ba biết đi xe rồi nhé". Đáng chú ý, dưới phần bình luận, bạn bè với Cường Đô La vui vẻ tám chuyện về việc vợ chồng anh sẽ có thêm con.

Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch? - Ảnh 1
 Cường Đô La khoe con gái tập đi xe.

Một netizen bình luận: "Nghe chữ chị ba có nghĩa là có tư rồi, nghi lắm". Cường Đô La liền vui vẻ đáp lời: "Nhà đông con vui anh ơi".

Hay khi nhận được bình luận "Chị ba biết đi, vậy em bốn đâu Cường ơi", đại gia phố núi bày tỏ: "Hy vọng là coming soon (sắp có) chị ơi".

Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch? - Ảnh 2
Đáng chú ý, khi được một netizen khuyên "sản xuất trong mùa dịch này luôn cho cháu (Suchin) có em", Cường Đô La cũng tỏ ra rất phấn khích: "Chắc tới luôn quá anh".

Trước đó không lâu, Đàm Thu Trang có đăng tải hình ảnh diện chiếc váy trắng dáng rộng, bên cạnh là cô bé Suchin đang nhìn về phía máy ảnh và cười toe toét vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi thì có không ít người đã để lại bình luận nghi vấn phải chăng bà xã Cường Đô La đang mang thai lần 2, khi trong ảnh có thể thấy phần bụng của cô nhô to. Điều này khiến ai nấy hoang mang, bởi lẽ cô mới chỉ sinh con gái đầu lòng vào tháng 8 năm ngoái.

Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch? - Ảnh 3
Trước nghi vấn của cư dân mạng, cựu người mẫu xứ Lạng đã nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Em mặc đầm suông và hơi xòe nên nhìn thùng thình nha các bác. Các bác đừng nghĩ xa quá". 
Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch? - Ảnh 4
 Trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình, cho thấy đời sống rất viên mãn.
Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch? - Ảnh 5
Ảnh gia đình 4 người hạnh phúc của Cường Đô La - Đàm Thu Trang.  
Đông Nhi bị 'cướp' chồng sau khi xuất hiện 'người thứ 3' này?

Đông Nhi bị 'cướp' chồng sau khi xuất hiện 'người thứ 3' này?

Sau 10 năm, Đông Nhi đã bị một nhân vật khác "chiếm chỗ" bên cạnh Ông Cao Thắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang Đàm Thu Trang sinh con

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36