Cường Đô La 'úp mở' về việc sinh thêm con trong mùa dịch?

Từ những bình luận của Cường Đô La cho thấy anh rất thích đông con, chuyện gia đình thêm thành viên mới có lẽ cũng chỉ là tương lai gần mà thôi.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Cường Đô La hào hứng khoe clip con gái Suchin tập đi xe đạp, anh chia sẻ: "Tèn ten, chị ba biết đi xe rồi nhé". Đáng chú ý, dưới phần bình luận, bạn bè với Cường Đô La vui vẻ tám chuyện về việc vợ chồng anh sẽ có thêm con.
Một netizen bình luận: "Nghe chữ chị ba có nghĩa là có tư rồi, nghi lắm". Cường Đô La liền vui vẻ đáp lời: "Nhà đông con vui anh ơi".
Hay khi nhận được bình luận "Chị ba biết đi, vậy em bốn đâu Cường ơi", đại gia phố núi bày tỏ: "Hy vọng là coming soon (sắp có) chị ơi".
Trước đó không lâu, Đàm Thu Trang có đăng tải hình ảnh diện chiếc váy trắng dáng rộng, bên cạnh là cô bé Suchin đang nhìn về phía máy ảnh và cười toe toét vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên bên cạnh những lời khen ngợi thì có không ít người đã để lại bình luận nghi vấn phải chăng bà xã Cường Đô La đang mang thai lần 2, khi trong ảnh có thể thấy phần bụng của cô nhô to. Điều này khiến ai nấy hoang mang, bởi lẽ cô mới chỉ sinh con gái đầu lòng vào tháng 8 năm ngoái.