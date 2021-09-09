Mùa giãn cách khá 'im hơi lặng tiếng', thì ra vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang âm thầm làm điều này!

Vợ chồng "đại gia phố núi" Cường Đô La đã có hành động đầy ý nghĩa giúp đỡ bà con mùa dịch.
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Thời gian vừa qua, vợ chồng đại gia Cường Đô La - Đàm Thu Trang vẫn đang làm một việc vô cùng ý nghĩ nhằm giúp đỡ cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19. Mới đây, nam doanh nhân tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân "công tác làm bánh mì" đã nhận được rất nhiều lời khen của bạn bè và cộng đồng mạng.
Cường Đô La viết: "Bánh mì Sài Gòn yêu thương kết hợp trà sữa * gửi đến bà con đây ạ". Bài đăng của anh đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực của khán giả.
Trong suốt mùa dịch vừa qua, không quá phô trương, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang vẫn miệt mài chuẩn bị những ổ bánh mì để gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trước đó, vợ chồng vị đại gia này cũng gửi rất nhiều phần ăn cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch.