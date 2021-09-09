Mùa giãn cách khá 'im hơi lặng tiếng', thì ra vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang âm thầm làm điều này!

Vợ chồng "đại gia phố núi" Cường Đô La đã có hành động đầy ý nghĩa giúp đỡ bà con mùa dịch.

Thời gian vừa qua, vợ chồng đại gia Cường Đô La - Đàm Thu Trang vẫn đang làm một việc vô cùng ý nghĩ nhằm giúp đỡ cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19. Mới đây, nam doanh nhân tiếp tục đăng tải trên trang cá nhân "công tác làm bánh mì" đã nhận được rất nhiều lời khen của bạn bè và cộng đồng mạng.

Đại gia Cường Đô La cập nhật tình hình làm bánh mì ủng hộ tuyến đầu chống dịch ngày hôm nay.

Cường Đô La viết: "Bánh mì Sài Gòn yêu thương kết hợp trà sữa * gửi đến bà con đây ạ". Bài đăng của anh đã nhận được rất nhiều bình luận tích cực của khán giả.

Trong suốt mùa dịch vừa qua, không quá phô trương, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang vẫn miệt mài chuẩn bị những ổ bánh mì để gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trước đó, vợ chồng vị đại gia này cũng gửi rất nhiều phần ăn cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch.

Suốt mùa dịch vừa qua, vợ chồng Đàm Thu Trang cùng những người bạn vẫn thường xuyên làm điều này để góp phần trong công tác chống dịch Covid-19.

Khoảnh khắc công chúa Suchin hôn mẹ Trang. Cường Đô La còn tinh tế viết trong một bình luận: 'Mẹ mang khẩu trang để làm bánh mì thôi chứ không có ra ngoài nên Suchin hôn lên khẩu trang không vấn đề gì đâu các cô chú đừng lo nhé'.

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