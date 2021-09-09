Huỳnh Anh nói gì về người yêu cũ Hoàng Oanh mà bị dân mạng 'ném đá' dữ dội?

Tin tức giải trí 09/09/2021 09:23

Sau khi gây tranh cãi nảy lửa, Huỳnh Anh đã nhanh chóng lên tiếng giải thích về phát ngôn của mình nhưng liệu có thuyết phục?

Mới đây, nam diễn viên Huỳnh Anh lại một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích bởi một phát ngôn được cho là "kém duyên". Chuyện gì thế?

Huỳnh Anh nói gì về người yêu cũ Hoàng Oanh mà bị dân mạng 'ném đá' dữ dội? - Ảnh 1
 

Cụ thể, Huỳnh Anh "bắt trend" khoe ảnh "ngày ấy - bây giờ" đã được đông đảo khán giả chú ý. Bên cạnh những lời khen ngợi thì một dân mạng đã để lại bình luận khá nhạy cảm, người này viết: "Hiện tại nhìn anh chững chạc, đàn ông bản lĩnh quá, nhưng c*** bé". Dòng bình luận này đã được nam diễn viên "bắt gặp" và ngay lập tức trả lời: "Chỉ có ai xài mới biết thôi em. Không thấy nyc (người yêu cũ) anh đi lấy Tây hả". 

Huỳnh Anh nói gì về người yêu cũ Hoàng Oanh mà bị dân mạng 'ném đá' dữ dội? - Ảnh 2
Huỳnh Anh đăng ảnh 'xưa và nay' nhưng trở thành tâm điểm chỉ trích. 
Huỳnh Anh nói gì về người yêu cũ Hoàng Oanh mà bị dân mạng 'ném đá' dữ dội? - Ảnh 3
'cận cảnh' phát ngôn kém duyên của Huỳnh Anh. 

Câu nói của Huỳnh Anh đã nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của dân mạng và khiến anh bị "ném đá" dữ dội vì phát ngôn kém duyên. Không rõ nam diễn viên đang nhắc đến "người yêu cũ" nào nhưng vô tình trùng hợp là MC Hoàng Oanh - bạn gái cũ của Huỳnh Anh hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng chồng ngoại quốc. Do đó, bình luận của Huỳnh Anh được mọi người cho rằng anh đã cố ý nhắc đến Hoàng Oanh một cách vô duyên.

Huỳnh Anh nói gì về người yêu cũ Hoàng Oanh mà bị dân mạng 'ném đá' dữ dội? - Ảnh 4
 MC Hoàng Oanh đang sở hữu cuộc sống viên mãn với chồng ngoại quốc.
Huỳnh Anh nói gì về người yêu cũ Hoàng Oanh mà bị dân mạng 'ném đá' dữ dội? - Ảnh 5
 Lời giải thích của Huỳnh Anh.

Sau khi nhận thấy mọi người "nổi đóa", Huỳnh Anh ngay lập tức để lại bình luận giải thích: "Các bác xin thôi bàn về kích thước của tui được không. Vợ tui hài lòng là tui mãn nguyện rồi. Trên đời này có 3 thứ mà nhiều người muốn nhưng vô cùng khó để có được, 1 là thay đổi quá khứ, 2 là biết trước tương lai và 3 đó chính là tui đó quý vị... Tui cũng có vợ rồi nhé. Và bật mí là tui chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc được như lúc này. Please stop discussion (Vui lòng ngừng thảo luận)!". 

Huỳnh Anh nói gì về người yêu cũ Hoàng Oanh mà bị dân mạng 'ném đá' dữ dội? - Ảnh 6
 Huỳnh Anh đang sống vui vẻ cùng vợ là MC Bạch Lan Hương.

Dù đã ngăn mọi người bàn luận về mình nhưng những từ ngữ của Huỳnh Anh vẫn chưa khiến cho dân mạng cảm thấy hài lòng. Hiện tại chủ đề này vẫn đang được mọi người bàn tàn sôi nổi.

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