Bị dân mạng mỉa mai 'Già rồi tha cho Lâm Bảo Châu', Lệ Quyên có cách đáp trả cực 'cao tay'

Tin tức giải trí 09/09/2021 11:51

Chẳng nói chẳng rằng nhưng hành động này của Lệ Quyên cũng đủ cho thấy nữ ca sĩ đang muốn 'dằn mặt' những ai bình luận ác ý về cô.

Kể từ khi ly hôn chồng doanh nhân và công khai quen tình trẻ Lâm Bảo Châu, nữ ca sĩ Lệ Quyên luôn nhận phải những bình luận ác ý, thậm chí là chỉ trích cô về chuyện tình cảm. Hầu hết trong các bài đăng của giọng ca "Giấc mơ có thật", không ít thì nhiều antifan đều nói đến việc cô nên "từ bỏ" Lâm Bảo Châu. 

Bị dân mạng mỉa mai 'Già rồi tha cho Lâm Bảo Châu', Lệ Quyên có cách đáp trả cực 'cao tay' - Ảnh 1
 Lệ Quyên nhận nhiều chỉ trích khi yêu Lâm Bảo Châu.
Bị dân mạng mỉa mai 'Già rồi tha cho Lâm Bảo Châu', Lệ Quyên có cách đáp trả cực 'cao tay' - Ảnh 2
Một số bình luận cho rằng Lệ Quyên nên 'tha' cho Lâm Bảo Châu đi lấy vợ. 

Không ít lần Lệ Quyên đã thẳng thắn đáp trả những bình luận "kém duyên" của dân mạng. Thế nhưng mới đây nữ ca sĩ chẳng nói chẳng rằng mà làm một hành động được đông đảo dân mạng ủng hộ, đồng thời cũng "khẳng định chủ quyền" với bạn trai Lâm Bảo Châu một cách khéo léo.

Cụ thể, trên trang cá nhân của Lệ Quyên, gần đây cô có đăng tải hình ảnh mặc áo dây cực sexy, đứng tạo dáng tại nhà với vẻ đẹp trẻ trung. Cô viết: "Em là ai không hẳn quan trọng. Nhưng em sẽ luôn là niềm kiêu hãnh của anh. Me (tôi)". Động thái này của Lệ Quyên được mọi người phỏng đoán là cô muốn "đáp trả" những bình luận vô duyên của antifan những ngày gần đây.

Bị dân mạng mỉa mai 'Già rồi tha cho Lâm Bảo Châu', Lệ Quyên có cách đáp trả cực 'cao tay' - Ảnh 3

Lệ Quyên hiện đang có một mối tình đẹp với Lâm Bảo Châu. Cặp đôi không ngần ngại trao nhau những cử chỉ, ánh mắt ngọt ngào trước ống kính. Chuyện tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng được đông đảo bạn bè ủng hộ.

Bị dân mạng mỉa mai 'Già rồi tha cho Lâm Bảo Châu', Lệ Quyên có cách đáp trả cực 'cao tay' - Ảnh 4 
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