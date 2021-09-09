Xôn xao ảnh Ngô Diệc Phàm trong tù, dân mạng chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ thấy quá thê thảm?

Giải trí 09/09/2021 09:49

Dân mạng đang chia sẻ rầm rộ hình ảnh được cho là Ngô Diệc Phạm kể từ khi anh vướng vào vòng lao lý.

Mới đây, mạng xã hội châu Á được phen xôn xao với hình ảnh được cho là Ngô Diệc Phàm kể từ khi anh chính thức bị bắt giữ. Hiện tại hình ảnh này vẫn chưa được xác minh nhưng chỉ nhìn bóng lưng thì cư dân mạng đã dự đoán đây chính là nam diễn viên họ Ngô. 

Xôn xao ảnh Ngô Diệc Phàm trong tù, dân mạng chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ thấy quá thê thảm? - Ảnh 1
 Xôn xao hình ảnh được cho là Ngô Diệc Phàm trong nhà giam?

Trong bức ảnh được một dân mạng chụp lại, thanh niên cao to đang bị 2 giám sát viên canh giữ, đồng thời anh mặc đồ trùm kín toàn thân.

Xôn xao ảnh Ngô Diệc Phàm trong tù, dân mạng chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ thấy quá thê thảm? - Ảnh 2

Đặc biệt, dưới chân người này cũng bị còng lại nghiêm ngặt. Dù vẫn chưa rõ bức ảnh này có đúng là Ngô Diệc Phàm hay không nhưng vẫn netizen bàn luận sôi nổi. Đông đảo ý kiến đều cho rằng đây chính là cái kết dành cho những kẻ vô đạo đức, số còn lại cho rằng Ngô Diệc Phàm giờ đây quá thảm hại.

Xôn xao ảnh Ngô Diệc Phàm trong tù, dân mạng chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ thấy quá thê thảm? - Ảnh 3 

Ngô Diệc Phạm là một ca sĩ/diễn viên nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên cuối tháng 7 vừa qua, anh đã bị tố cáo qua đêm với nhiều cô gái, đồng thời còn quan hệ với người dưới 18 tuổi. Điều này đã khiến làng giải trí Hoa ngữ nói riêng và toàn châu Á nói chung "chấn động". Đến thời điểm hiện tại, anh đã chính thức bị bắt giữ nhưng những thông tin xung quanh nam "cựu nghệ sĩ" này vẫn được rất nhiều người quan tâm.

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Ngô Diệc Phàm suy sụp tinh thần, sức khỏe giảm sút sau hơn hai tuần bị giam giữ.

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