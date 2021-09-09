Fanpage chính thức của Vietcombank đã thay mặt ngân hàng lên tiếng về những tranh cãi xung quanh việc sao kê tiền kêu gọi quyên góp của Trấn Thành.
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Những ngày vừa qua, "sao kê" chính là cụm từ hot nhất khi được nhắc đến với tần số cao từ MXH đến ngoài đời thực. Nhiều người nổi tiếng từng kêu gọi quyên góp từ thiện nay chịu cảnh "khốn đốn" vì chịu áp lực sao kê từ phía công chúng, có thể kể đến những cái tên hiện đang đứng ở mũi sào dư luận như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành,...
Trong khi nhiều người viện đủ lý do để không phải sao kê từ dịch bệnh đến không muốn công khai tên người quyên góp thì mới đây, Trấn Thành đã trở thành người tiên phong khi công khai 1000 trang sao kê từ thiện trên fanpage của mình. Tuy còn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều cùng với những thắc mắc của cộng đồng trong bản sao kê này thì hành động của nam MC được khá nhiều người hoan nghênh bởi việc minh bạch, không viện lý do.
Mặt khác, ngân hàng nơi nam MC lập tài khoản kêu gọi từ thiện là Vietcombank hiện đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi fanpage chính thức bị CĐM tấn công dữ dội cùng bão đánh giá 1 sao kèm theo là số lượng lớn các nhận xét tiêu cực. Trước diễn biến bất ngờ này, fanpage chính thức của ngân hàng này đã hạn chế bình luận ở các bài đăng, ngăn netizen để lại các bình luận không hay.
Mới đây, sáng ngày 9/9 Vietcombank đã chính thức lên tiếng về những vấn đề xung quanh việc sao kê của khách hàng (không nhắc đến cụ thể tên ai). Đồng thời, phía Vietcombank cũng "cam kết về tính minh bạch, chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của khách hàng được cung cấp chính thức bởi Vietcombank".
Nguyên văn thông báo chính thức từ phía ngân hàng Vietcombank trên Fanpage của mình:
Vietcombank xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang fanpage và luôn quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Chia sẻ với những thắc mắc của các bạn về một số thông tin liên quan tới sao kê tài khoản của ngân hàng, chúng tôi xin thông tin như sau:
Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và quy định hiện hành của Vietcombank, ngân hàng sẽ thực hiện in sao kê tài khoản để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Trên sao kê tài khoản, Vietcombank cung cấp thông tin về số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, các giao dịch trong kỳ sao kê và số dư cuối ngày của tài khoản, trong đó, số dư cuối ngày của tài khoản được hiển thị một lần vào cuối mỗi ngày giao dịch. Tuỳ theo hình thức nhận sao kê theo yêu cầu của khách hàng (bằng văn bản hoặc qua các kênh trực tuyến), các định dạng về mẫu sao kê có thể khác nhau nhưng đều đảm bảo đầy đủ thông tin quy định.
Chúng tôi luôn cam kết về tính minh bạch, chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của khách hàng được cung cấp chính thức bởi Vietcombank. Theo quy định về bảo mật thông tin, ngân hàng chỉ được quyền cung cấp thông tin sao kê tài khoản cho khách hàng, người được khách hàng ủy quyền hợp pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
Một lần nữa, Vietcombank xin cảm ơn và ghi nhận mọi ý kiến đóng góp quý báu của các bạn để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng tiện lợi hơn, hữu ích hơn, đáp ứng tốt hơn mong muốn của khách hàng."