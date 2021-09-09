Nguyên văn thông báo chính thức từ phía ngân hàng Vietcombank trên Fanpage của mình:

Vietcombank xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang fanpage và luôn quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng. Chia sẻ với những thắc mắc của các bạn về một số thông tin liên quan tới sao kê tài khoản của ngân hàng, chúng tôi xin thông tin như sau:

Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và quy định hiện hành của Vietcombank, ngân hàng sẽ thực hiện in sao kê tài khoản để cung cấp theo yêu cầu của khách hàng. Trên sao kê tài khoản, Vietcombank cung cấp thông tin về số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, các giao dịch trong kỳ sao kê và số dư cuối ngày của tài khoản, trong đó, số dư cuối ngày của tài khoản được hiển thị một lần vào cuối mỗi ngày giao dịch. Tuỳ theo hình thức nhận sao kê theo yêu cầu của khách hàng (bằng văn bản hoặc qua các kênh trực tuyến), các định dạng về mẫu sao kê có thể khác nhau nhưng đều đảm bảo đầy đủ thông tin quy định.

Chúng tôi luôn cam kết về tính minh bạch, chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của khách hàng được cung cấp chính thức bởi Vietcombank. Theo quy định về bảo mật thông tin, ngân hàng chỉ được quyền cung cấp thông tin sao kê tài khoản cho khách hàng, người được khách hàng ủy quyền hợp pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Một lần nữa, Vietcombank xin cảm ơn và ghi nhận mọi ý kiến đóng góp quý báu của các bạn để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng tiện lợi hơn, hữu ích hơn, đáp ứng tốt hơn mong muốn của khách hàng."