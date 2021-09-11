Sau 10 năm, Đông Nhi đã bị một nhân vật khác "chiếm chỗ" bên cạnh Ông Cao Thắng.
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Khác với nhiều gia đình sao Việt thường giấu kín hình ảnh của con cái trước công chúng, Đông Nhi - Ông Cao Thắng lại là cặp vợ chồng "nghiện con" nhất nhì Vbiz. Mới đây, trên trang Facebook, Đông Nhi đã đăng tải bức ảnh bắt "trend" khoe ảnh ngày ấy - bây giờ kèm dòng trạng thái: "Hình như sau 10 năm thì chồng mình ngủ ngon hơn hồi xưa". Sau 10 năm, Đông Nhi đã bị một nhân vật khác "chiếm chỗ" bên cạnh Ông Cao Thắng. Người ấy không ai khác là ái nữ Winnie - nhóc tỳ của cặp đôi.
Dù bắt "trend" muộn nhưng bà xã Ông Cao Thắng không để người hâm mộ thất vọng. Không chia sẻ hình ảnh của bản thân ngày ấy - bây giờ giống nghệ sĩ khác, mẹ bỉm có màn gia nhập trào lưu có 1-0-2 khiến người hâm mộ bất ngờ.
Quả thật, với sức ảnh hưởng và nét đáng yêu của "thế lực nhí" Winnie, nhóc tì từng nhiều lần chiếm trọn spotlight của mẹ trên mạng xã hội. Mặc dù diện mạo của tiểu công chúa được cho là "bản sao" của bố, thế nhưng theo Ông Cao Thắng nhận xét, Đông Nhi và ái nữ đúng chuẩn "trời sinh một cặp".