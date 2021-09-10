Sau hơn 1 năm kết hôn với chồng đại gia, Bảo Thy đã sinh con đầu lòng?

Bạn thân ngầm tiết lộ chuyện Bảo Thy đã âm thầm sinh con đầu lòng trên dòng trạng thái của nữ ca sĩ khiến cư dân mạng xôn xao.
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Tháng 11/2019, Bảo Thy chính thức lên xe hoa “theo chồng bỏ cuộc chơi”, từ đó đến nay, cô thường xuyên đăng ảnh khoe cuộc sống như “bà hoàng” cùng những chuyến du lịch sang chảnh.
Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thy đã đăng một bức ảnh "selfie" với kiểu trang điểm đậm và quyến rũ. Đi kèm với hình ảnh, Bảo Thy còn than rằng: "Ngày xưa ấy Thy tự trang điểm và làm tóc đi diễn cũng bén quá phải không cả nhà. Còn bây giờ thì chắc cầm cây cọ cũng run tay quá".
Đáng chú ý là ngay dưới phần bình luận của bài viết, một người bạn của Bảo Thy còn gây chú ý khi nói rằng: "Giờ cầm bình sữa nha". Bảo Thy liền đáp: "Máy đo đường thì có". Đặc biệt hơn, người bạn của Bảo Thy có nhắc tới bình sữa trong phần bình luận khiến nhiều người tò mò cho rằng, phải chăng nữ ca sĩ đã âm thầm sinh con đầu lòng. Thậm chí, một netizen đã hỏi người bạn của Bảo Thy rằng: "Chị Thy có em bé rồi hả anh".
Thời gian qua, Bảo Thy cũng không ít lần bị đặt nghi vấn mang thai do có lúc mũm mĩm lên trông thấy, khi thì lộ vòng 2 lớn. Tuy nhiên nữ ca sĩ chỉ cho biết do được chồng chăm tốt nên mập lên chứ không đề cập đến chuyện mang thai.