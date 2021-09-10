Giữa 'cơn bão' sao kê từ thiện, Bảo Anh chọn cách 'bỏ tiền túi' chuyển khoản thẳng đến những hoàn cảnh khó khăn

Hậu trường 10/09/2021 17:19

Nữ ca sĩ công khai số tài khoản của bà con cần giúp đỡ để kêu gọi các MTQ cùng chung tay, chuyển trực tiếp khoản tiền cứu trợ đến với các trường hợp cần.

Thời gian qua, showbiz Việt liên tục xảy ra loạt lùm xùm về việc các nghệ sĩ đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện. Vào tháng 5/2021, NS Hoài Linh vướng scandal "giữ' hơn 15 tỷ đồng tiền quyên góp miền Trung, một loạt nghệ sĩ khác như Thủy Tiên, Trấn Thành,... cũng đều bị yêu cầu giải trình sao kê rõ ràng. 

Giữa "tâm bão" sao kê của các sao Vbiz, Bảo Anh vẫn quyết định đứng lên làm việc giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thay vì kêu gọi các mạnh thường quân cùng quyên góp chuyển tiền cho mình như nhiều nghệ sĩ đã làm, thì Bảo Anh lại có 1 cách làm khác, thiết thực hơn đó là đích thân bỏ tiền túi để hỗ trợ bà con trong mùa dịch.

Giữa 'cơn bão' sao kê từ thiện, Bảo Anh chọn cách 'bỏ tiền túi' chuyển khoản thẳng đến những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
Xuyên suốt 5 ngày, Bảo Anh đã nhận về hàng nghìn lượt người xin được giúp đỡ. 

Nữ ca sĩ Bảo Anh luôn cập nhật tình hình phát tiền hỗ trợ thông qua ảnh chuyển khoản thành công và danh sách người nhận cụ thể. Cô phụ giúp mỗi hoàn cảnh khó khăn số tiền 1 triệu đồng, sau đó chia sẻ thông tin những hoàn cảnh khó khăn theo từng ngày, công khai số tài khoản của những người cần giúp đỡ để kêu gọi fan và các MTQ cùng hỗ trợ. Khác với các nghệ sĩ khác, Bảo Anh không đứng ra gây quỹ mà trực tiếp hỗ trợ bằng tiền túi và cầu nối chia sẻ tới bà con gặp khó khăn.

Giữa 'cơn bão' sao kê từ thiện, Bảo Anh chọn cách 'bỏ tiền túi' chuyển khoản thẳng đến những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2
 Bảo Anh công khai ảnh chuyển khoản thành công tới từng hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch Covid-19.
Giữa 'cơn bão' sao kê từ thiện, Bảo Anh chọn cách 'bỏ tiền túi' chuyển khoản thẳng đến những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3
Bảo Anh đều đặn cập nhật tình hình hỗ trợ người dân đầy đủ.

Đến ngày 9/9, Bảo Anh thông báo ngừng tiếp nhận thông tin xin giúp đỡ của người dân vì đã vượt xa khả năng tài chính của cô. Tuy vậy, nữ ca sĩ "Sống xa anh chẳng dễ dàng" vẫn liên tục cập nhật thêm thông tin về những trường hợp khó khăn này và hi vọng họ nhận được sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân khác. 

Giữa 'cơn bão' sao kê từ thiện, Bảo Anh chọn cách 'bỏ tiền túi' chuyển khoản thẳng đến những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4
Vì số lượng người xin giúp đỡ quá lớn, vượt xa khả năng tài chính nên Bảo Anh quyết định dừng lại việc tiếp nhận thông tin hỗ trợ. 

Bảo Anh thông báo trên trang cá nhân: "Hiện giờ số người xin giúp đỡ đã lên đến hàng nghìn người, vượt xa khả năng của Bảo Anh nên Bảo Anh và ekip xin phép dừng việc tiếp nhận thông tin. Các anh chị gặp khó khăn có thể tìm đến các tổ chức từ thiện, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, phường xã, hiệp hội và các mạnh thường quân khác. Bảo Anh kính chúc mọi người sức khoẻ và may mắn để vượt qua đại dịch. Trân trọng".

Giữa 'cơn bão' sao kê từ thiện, Bảo Anh chọn cách 'bỏ tiền túi' chuyển khoản thẳng đến những hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5
Bảo Anh vẫn đang liên tục chia sẻ thông tin về những trường hợp khó khăn này và hi vọng họ nhận được sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân khác. 

 

Nóng: Xuất hiện người gửi đơn tố giác Thủy Tiên lợi dụng chiếm đoạt tiền từ thiện

Nóng: Xuất hiện người gửi đơn tố giác Thủy Tiên lợi dụng chiếm đoạt tiền từ thiện

Dù chưa rõ thực hư của tờ đơn và thông tin tố cáo này nhưng những hình ảnh dưới đây đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo anh ca sĩ Bảo Anh Nghệ sĩ từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36