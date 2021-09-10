Giữa 'cơn bão' sao kê từ thiện, Bảo Anh chọn cách 'bỏ tiền túi' chuyển khoản thẳng đến những hoàn cảnh khó khăn

Nữ ca sĩ công khai số tài khoản của bà con cần giúp đỡ để kêu gọi các MTQ cùng chung tay, chuyển trực tiếp khoản tiền cứu trợ đến với các trường hợp cần.

Thời gian qua, showbiz Việt liên tục xảy ra loạt lùm xùm về việc các nghệ sĩ đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện. Vào tháng 5/2021, NS Hoài Linh vướng scandal "giữ' hơn 15 tỷ đồng tiền quyên góp miền Trung, một loạt nghệ sĩ khác như Thủy Tiên, Trấn Thành,... cũng đều bị yêu cầu giải trình sao kê rõ ràng. Giữa "tâm bão" sao kê của các sao Vbiz, Bảo Anh vẫn quyết định đứng lên làm việc giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thay vì kêu gọi các mạnh thường quân cùng quyên góp chuyển tiền cho mình như nhiều nghệ sĩ đã làm, thì Bảo Anh lại có 1 cách làm khác, thiết thực hơn đó là đích thân bỏ tiền túi để hỗ trợ bà con trong mùa dịch.

Xuyên suốt 5 ngày, Bảo Anh đã nhận về hàng nghìn lượt người xin được giúp đỡ. Nữ ca sĩ Bảo Anh luôn cập nhật tình hình phát tiền hỗ trợ thông qua ảnh chuyển khoản thành công và danh sách người nhận cụ thể. Cô phụ giúp mỗi hoàn cảnh khó khăn số tiền 1 triệu đồng, sau đó chia sẻ thông tin những hoàn cảnh khó khăn theo từng ngày, công khai số tài khoản của những người cần giúp đỡ để kêu gọi fan và các MTQ cùng hỗ trợ. Khác với các nghệ sĩ khác, Bảo Anh không đứng ra gây quỹ mà trực tiếp hỗ trợ bằng tiền túi và cầu nối chia sẻ tới bà con gặp khó khăn. Bảo Anh công khai ảnh chuyển khoản thành công tới từng hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch Covid-19. Bảo Anh đều đặn cập nhật tình hình hỗ trợ người dân đầy đủ. Đến ngày 9/9, Bảo Anh thông báo ngừng tiếp nhận thông tin xin giúp đỡ của người dân vì đã vượt xa khả năng tài chính của cô. Tuy vậy, nữ ca sĩ "Sống xa anh chẳng dễ dàng" vẫn liên tục cập nhật thêm thông tin về những trường hợp khó khăn này và hi vọng họ nhận được sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân khác.

Vì số lượng người xin giúp đỡ quá lớn, vượt xa khả năng tài chính nên Bảo Anh quyết định dừng lại việc tiếp nhận thông tin hỗ trợ. Bảo Anh thông báo trên trang cá nhân: "Hiện giờ số người xin giúp đỡ đã lên đến hàng nghìn người, vượt xa khả năng của Bảo Anh nên Bảo Anh và ekip xin phép dừng việc tiếp nhận thông tin. Các anh chị gặp khó khăn có thể tìm đến các tổ chức từ thiện, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc, phường xã, hiệp hội và các mạnh thường quân khác. Bảo Anh kính chúc mọi người sức khoẻ và may mắn để vượt qua đại dịch. Trân trọng". Bảo Anh vẫn đang liên tục chia sẻ thông tin về những trường hợp khó khăn này và hi vọng họ nhận được sự giúp đỡ từ những mạnh thường quân khác.

Nóng: Xuất hiện người gửi đơn tố giác Thủy Tiên lợi dụng chiếm đoạt tiền từ thiện Dù chưa rõ thực hư của tờ đơn và thông tin tố cáo này nhưng những hình ảnh dưới đây đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-con-bao-sao-ke-tu-thien-bao-anh-chon-cach-bo-tien-tui-chuyen-khoan-thang-den-nhung-hoan-canh-kho-khan-423586.html