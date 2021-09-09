Nóng: Xuất hiện người gửi đơn tố giác Thủy Tiên lợi dụng chiếm đoạt tiền từ thiện

Dù chưa rõ thực hư của tờ đơn và thông tin tố cáo này nhưng những hình ảnh dưới đây đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
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Chiều 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện một lá đơn tố giác Thủy Tiên, khiến "lùm xùm" từ thiện của nữ ca sĩ này ngày càng nóng hơn.
Nội dung tờ đơn nêu rằng phát hiện Thủy Tiên có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua các hoạt động từ thiện và dấu hiệu làm bất ổn xã hội. Người làm đơn tự xưng là đại diện cho các mạnh thường quân từng quyên góp tiền vào quỹ cứu trợ miền Trung do Thủy Tiên khởi xướng.
Trước đó vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã có buổi livestream nói rằng mình sẽ trực tiếp ra ngân hàng sao kê, mời những ai quan tâm theo dõi trong buổi phát trực tiếp. Tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn không hài lòng và tiếp tục tấn công trang cá nhân của hai người.
Hiện, những văn bản tố giác này vẫn chỉ mang tính chất một chiều, chưa có bằng chứng rõ ràng nào về những hành vi được liệt kê trong đó, thể hiện góc nhìn cá nhân về một sự việc và chưa có sự xác nhận tiếp nhận từ cơ quan có thẩm quyền liên quan.