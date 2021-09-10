Sao nữ Vbiz bị tố "bom hàng" đáp trả cực gắt: 'Vừa ăn vừa la làng chỗ cháu gọi là Chí Phèo ạ'

Vì quen biết nên Hồng Quế không định công khai lên MXH, nhưng sợ mọi người hiểu sai về mình nên cô quyết định nói rõ.

Mới đây, Hồng Quế đã đăng tải dòng trạng thái bức xúc khi bị tố bom hàng. Nữ siêu mẫu cho biết cô không có ý định "bom hàng" vì hiện tại cô đã nhận món đồ đó. Đồng thời người bán hàng cũng là chỗ quen biết, Hồng Quế bày tỏ: "Cô *** nếu đọc được status này thì gọi điện lại cho cháu nha. Vì là đáng tuổi bố mẹ cháu nên cháu rất tôn trọng người lớn, nhưng không phải thích làm gì là làm đâu ạ! Tự dưng mang cái mác bom hàng trong khi đã nhận hàng thì là thể gì vậy ạ?

Người lớn thì cư xử sao cho phải, nhất là bán hàng nên bình tĩnh thì hơn. May quá cháu không chơi TikTok, cũng không quan tâm thị phi, nhưng mang tiếng rồi bạn bè, người ta tưởng cháu như thế thì không phải cho lắm đâu. Cháu cũng làm mẹ rồi nên nền tính hơn đấy, chứ không cháu cũng không để yên đâu. Vừa ăn vừa la làng ở chỗ cháu gọi là 'Chí Phèo' ạ".

Hồng Quế gọi người tố mình bom hàng là... "Chí Phèo".

Đáp trả lời của Hồng Quế, người bán hàng này lên tiếng với giọng mỉa mai: ''Cô cảm ơn Quế đã hối hả nhận hàng 1 tiếng trước. Quế 'đớp' đơn này nhà cô chắc cũng hơi quê. Ngay sau khi Quế gửi lời, cô đã liên hệ với Quế - vẫn cháy máy như hai hôm trước. Bán được cho Quế đơn hàng mà cả nhà cô có dịp thay máy mới. Đa tạ Quế thật nhiều''.