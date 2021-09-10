Bảo Thy lên tiếng giữa nghi vấn chỉnh sửa cằm: 'Gọt mặt 80 lần để ra khuôn mặt này'

Hậu trường 10/09/2021 17:20

Chiếc cằm “lồi” cuả Bảo Thy khiến nữ ca sĩ không ít lần găp phải nhiều tin đồn thị phi.

Nổi danh từ cuộc thi Miss Audition 2006, "Công chúa bong bóng" Bảo Thy trở thành ca sĩ trẻ được rất nhiều khán giả hâm mộ. Tuy nhiên, danh tiếng đến quá sớm khiến cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán không chỉ về đời tư mà còn cả nhan sắc.

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thy đăng tải bức hình selfie xinh đẹp tại nhà. "Sáng thức giấc thấy da đẹp hơn hôm qua", nữ ca sĩ viết. Ngay lập tức, cư dân mạng dành lời "có cánh" cho nhan sắc đời thường với làn da láng mịn như em bé của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cũng vì bức hình này mà Bảo Thy bị netizen đồn đoán là vừa mới gọt hàm và cằm lệch hẳn sang một bên.

Bảo Thy lên tiếng giữa nghi vấn chỉnh sửa cằm: 'Gọt mặt 80 lần để ra khuôn mặt này' - Ảnh 1
Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ "phẫu thuật thẩm mỹ" khiến nhan sắc thay đổi nhiều so với thuở mới bước chân vào nghề. 
Bảo Thy lên tiếng giữa nghi vấn chỉnh sửa cằm: 'Gọt mặt 80 lần để ra khuôn mặt này' - Ảnh 2
Bảo Thy lên tiếng khi bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. 

Trước những lời đồn đoán "dao kéo", ngay sau đó Bảo Thy đã lên tiếng đính chính. Nữ ca sĩ cho biết:

"Có vài bạn comment:

- Gọt mặt 80 lần: Vầng, Thy dùng dao gọt trái cây gọt 80 lần mỗi ngày ra khuôn mặt này!

- Nhìn mặt giống trái xoài: Vầng! Trái xoài ngon mà, Thy rất thích ăn xoài.

 - Da bóng kiểu này kiến bò có khi rơi: Vầng! đến con kiến nó cũng mê làn da của Thy đó!

Giỡn vui thôi nhưng cả nhà ơi! Thy vui tính, dễ thương, đáng yêu nên comment cỡ nào (trừ những comment bậy Thy nhờ Admin "block" luôn) thì Thy cũng sẽ nghĩ theo hướng tích cực vui vẻ không quạo nha! Như vậy mới trẻ lâu".

Bảo Thy lên tiếng giữa nghi vấn chỉnh sửa cằm: 'Gọt mặt 80 lần để ra khuôn mặt này' - Ảnh 3
Bảo Thy phản hồi lý do liên quan đến góc chụp.
Bảo Thy lên tiếng giữa nghi vấn chỉnh sửa cằm: 'Gọt mặt 80 lần để ra khuôn mặt này' - Ảnh 4
 Bảo Thy đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.  
Bảo Thy lên tiếng giữa nghi vấn chỉnh sửa cằm: 'Gọt mặt 80 lần để ra khuôn mặt này' - Ảnh 5
 Bảo Thy ngày ấy và bây giờ.

"Công chúa bong bóng” từng chia sẻ, chiếc cằm đặc biệt không chỉ khiến cô vướng phải những tin đồn thất thiệt mà còn gặp nhiều khó khăn trong việc thay đổi phong cách. Nhiều năm nay, người đẹp đã cố gắng che lấp khuyết điểm này bằng make-up, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời và không đem lại hiệu quả lâu dài.

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