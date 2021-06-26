Bảo Thy ‘bênh’ Britney Spears nhưng ‘bỏ quên’ ông Võ Hoàng Yên bị CĐM ‘cà khịa’, lời đáp trả khiến ‘thánh soi’ cứng họng

Ngay sau khi xem thông tin về Britney Spears ca sĩ Là con gái thật tuyệt đã lên tiếng ngay trên trang cá nhân với một bài chia sẻ khá cảm xúc khiến fan chú ý. Bảo Thy cho biết bản thân rất ít khi lên tiếng chuyện của người khác tuy nhiên sau khi xem câu chuyện của Công chúa nhạc Pop cô đã quyết định bộc bạch vài điều mong Britney Spears được sớm giải thoát khỏi cuộc sống tồi tệ suốt thời gian qua.

Vụ ồn ào xung quanh công chúa nhạc Pop Britney Spears không chỉ khiến công chúng thế giới quan tâm mà sao Việt cũng đã lên tiếng về vấn đề này trong đó có Công chúa bong bóng Bảo Thy .

Bài đăng của ca sĩ Bảo Thy về nàng Công chúa nhạc Pop khiến fan xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi bài đăng lên sóng khá nhiều ý kiến đã đổ dồn vào bình luận. Đáng chú ý nhất là một antifan săm soi câu chuyện của Bảo Thy và comment ngay bên dưới: "Lang băm Võ Hoàng Yên lừa gạt người dân 14 năm nay từ người giàu đến kẻ nghèo sao không thấy nghệ sĩ việt lên tiếng thương xót. Giờ lại xót cho 1 cô gái nước Mỹ ở trong ngôi nhà vài chục triệu đô thành công và tài giỏi. Xót thiệt"!

Tuy nhiên bỗng dưng xuất hiện một comment 'cà khịa' từ người xem nào đó khiến Bảo Thy đáp trả ngay dưới bình luận nhận hơn 128 lượt like - Ảnh: Chụp màn hình

Không im lặng trước lời nói có vẻ moi móc kia, nàng Công chúa bong bóng lập tức đáp trả: "2 việc có không liên quan đến nhau em à! Ai làm sai thì sẽ có pháp luật, mình chỉ lên tiếng ủng hộ hay phản đối những điều mình chứng kiến và thấy rõ trước mắt thì sự ‘góp phần’ của mình mới có giá trị. Em nhỏ tuổi trải đời được bao nhiêu mà sao lời lẽ đọc vào chán thế. Cần có cái nhìn tình cảm hơn với cuộc sống nha em ơi". Có thể thấy bản lĩnh của Bảo Thy sau bao năm đi hát vẫn vững như tường thành.