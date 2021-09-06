Nhân vật đầu tiên lên tiếng về ồn ào 'ăn chặn' từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên: 'Người ta nổi tiếng cả Việt Nam biết, có trốn được không?'

Livestream của ông xã Thủy Tiên sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Nhiều netizen đã để lại ý kiến bên dưới livestream, trong đó đáng chú ý chính là bình luận của một người nổi tiếng.

Tối ngày 5/9 Công Vinh đã có buổi phát trực tiếp để làm rõ ngọn ngành thông tin "ăn chặn" tiền từ thiện 320 tỷ mà nữ đại gia Phương Hằng từng nhắc tới. Trong buổi phát trực tiếp, nam cầu thủ khẳng định hai vợ chồng bị vu khống "ăn chặn" tiền từ thiện 320 tỷ đồng, còn thẳng thừng tuyên bố rằng không bao giờ đánh đổi tất cả chỉ vì vài đồng bạc.

Công Vinh trong buổi phát trực tiếp chỉ hơn 10 phút - Ảnh chụp màn hình Không những thế, Công Vinh cũng ra điều kiện cho nữ CEO Đại Nam: "Tôi cho chị 2 ngày để đưa ra vấn đề. Thứ nhất chị nói vợ tôi có 320 tỷ sau chuyến đi miền Trung vừa rồi thì chị đưa ra bằng chứng đi, đừng nói mơ nữa". Livestream sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Nhiều netizen đã để lại ý kiến bên dưới livestream, trong đó đáng chú ý chính là bình luận của NTK Đỗ Mạnh Cường.

NTK viết: "Đợi người ta sao kê xong thì mọi người muốn nói gì thì nói. Người ta đã nói là sau ngày 15/9 được phép ra ngân hàng người ta sẽ đi mà nhiều người cũng lạ ghê. Sao kê gần 200 tỷ chứ không phải vài tỷ đâu trời. Chuyện gì cũng còn có pháp luật, tài khoản ngân hàng của chúng ta công an muốn là nắm được hết, không phải ai muốn làm gì thì làm đâu nên giờ cứ đợi mọi chuyện sáng tỏ rõ ràng cũng chưa muộn mà". Bình luận của Đỗ Mạnh Cường bên dưới livestream của Công Vinh tối 5/9 - Ảnh chụp màn hình Ngoài ra, khi nhiều người tỏ ý lo lắng về việc vợ chồng Thủy Tiên sẽ "chơi chiêu" trốn sao kê rồi im lặng cho mọi chuyện trôi qua thì Đỗ Mạnh Cường cũng bày tổ quan điểm: "Người ta nổi tiếng cả Việt Nam này biết, có trốn được không?". Ông bố nhiều con là người nổi tiếng đầu tiên lên tiếng - Ảnh: Internet Nhiều người cũng đã đồng tình với ý kiến này của NTK Đỗ Mạnh Cường và like nhiệt tình. Hiện dân mạng vẫn đang dõi theo từng động thái mới của những nghệ sĩ Việt trong cuộc chiến sao kê cùng với nữ CEO Đại Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vat-dau-tien-len-tieng-ve-on-ao-an-chan-tu-thien-cua-vo-chong-thuy-tien-nguoi-ta-noi-tieng-ca-viet-nam-biet-co-tron-duoc-khong-422761.html