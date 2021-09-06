Nhân vật đầu tiên lên tiếng về ồn ào 'ăn chặn' từ thiện của vợ chồng Thủy Tiên: 'Người ta nổi tiếng cả Việt Nam biết, có trốn được không?'

Hậu trường 06/09/2021 14:37

Livestream của ông xã Thủy Tiên sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Nhiều netizen đã để lại ý kiến bên dưới livestream, trong đó đáng chú ý chính là bình luận của một người nổi tiếng.

Tối ngày 5/9 Công Vinh đã có buổi phát trực tiếp để làm rõ ngọn ngành thông tin "ăn chặn" tiền từ thiện 320 tỷ mà nữ đại gia Phương Hằng từng nhắc tới.

Trong buổi phát trực tiếp, nam cầu thủ khẳng định hai vợ chồng bị vu khống "ăn chặn" tiền từ thiện 320 tỷ đồng, còn thẳng thừng tuyên bố rằng không bao giờ đánh đổi tất cả chỉ vì vài đồng bạc. 

Thuy Tien 1
Công Vinh trong buổi phát trực tiếp chỉ hơn 10 phút - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, Công Vinh cũng ra điều kiện cho nữ CEO Đại Nam: "Tôi cho chị 2 ngày để đưa ra vấn đề. Thứ nhất chị nói vợ tôi có 320 tỷ sau chuyến đi miền Trung vừa rồi thì chị đưa ra bằng chứng đi, đừng nói mơ nữa".

Livestream sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Nhiều netizen đã để lại ý kiến bên dưới livestream, trong đó đáng chú ý chính là bình luận của NTK Đỗ Mạnh Cường.

NTK viết: "Đợi người ta sao kê xong thì mọi người muốn nói gì thì nói. Người ta đã nói là sau ngày 15/9 được phép ra ngân hàng người ta sẽ đi mà nhiều người cũng lạ ghê. Sao kê gần 200 tỷ chứ không phải vài tỷ đâu trời. 

Chuyện gì cũng còn có pháp luật, tài khoản ngân hàng của chúng ta công an muốn là nắm được hết, không phải ai muốn làm gì thì làm đâu nên giờ cứ đợi mọi chuyện sáng tỏ rõ ràng cũng chưa muộn mà".

Thuy Tien 2
Bình luận của Đỗ Mạnh Cường bên dưới livestream của Công Vinh tối 5/9 - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, khi nhiều người tỏ ý lo lắng về việc vợ chồng Thủy Tiên sẽ "chơi chiêu" trốn sao kê rồi im lặng cho mọi chuyện trôi qua thì Đỗ Mạnh Cường cũng bày tổ quan điểm: "Người ta nổi tiếng cả Việt Nam này biết, có trốn được không?".

Thuy Tien 3
Ông bố nhiều con là người nổi tiếng đầu tiên lên tiếng - Ảnh: Internet

Nhiều người cũng đã đồng tình với ý kiến này của NTK Đỗ Mạnh Cường và like nhiệt tình. Hiện dân mạng vẫn đang dõi theo từng động thái mới của những nghệ sĩ Việt trong cuộc chiến sao kê cùng với nữ CEO Đại Nam.

Tin buồn: Diễn viên - NSƯT Thế Bình qua đời đột ngột ở tuổi 66, nguyên nhân vẫn chưa được gia đình tiết lộ

Tin buồn: Diễn viên - NSƯT Thế Bình qua đời đột ngột ở tuổi 66, nguyên nhân vẫn chưa được gia đình tiết lộ

Thông tin nam NSƯT Thế Bình qua đời ở tuổi 66 vào ngày 5/9/2021 khiến nhiều người không khỏi thương xót.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên NTK Đỗ Mạnh Cường Công Vinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36