Thông tin nam NSƯT Thế Bình qua đời ở tuổi 66 vào ngày 5/9/2021 khiến nhiều người không khỏi thương xót.

Thông tin nam NSƯT Thế Bình qua đời ở tuổi 66 hồi 19h ngày 5/9/2021 khiến nhiều người không khỏi thương xót. Được biết nam nghệ sĩ mắc bệnh tiểu đường từ khá lâu nhưng nguyên nhân qua đời của ông vẫn chưa được tiết lộ.

Dẫn tin từ VietNamNet, lễ tang Trung tá, NSƯT Thế Bình được tổ chức tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, phố Trần Vỹ, Hà Nội. Gia đình tổ chức khâm liệm vào hồi 8h30 ngày 6/9, lễ di quan vào hồi 11h00 cùng ngày, hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

NSƯT Thế Bình là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và phim truyền hình - Ảnh: Internet

Trước khi về Đoàn kịch Công an nhân dân, Trung tá, NSƯT Thế Bình là diễn viên của Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Đến với sân khấu kịch từ năm 1973, đến nay, ông đã có trong gia sản hai huy chương vàng, khá nhiều huy chương bạc trong các kỳ hội diễn sân khấu; Huy chương vì sự nghiệp sân khấu... Bên cạnh đó, ông cũng khá thành công khi tham gia điện ảnh, truyền hình.

NSƯT Thế Bình là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và phim truyền hình. Trong đó nổi bật là các vai Tư lệnh Phòng không Không quân trong phim 12 ngày đêm vai Đại tá, Tỉnh trưởng ngụy trong phim Tiếng cồng định mệnh, Thiếu tướng thông tin trong phim Giải phóng miền Nam. Và vai Trưởng phòng C.ảnh sát Hình sự trong những bộ phim truyền hình dài tập: Cổ cồn trắng, Chạy án, Kẻ giấu mặt, Biệt thự màu tro lạnh…

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