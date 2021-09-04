Công Vinh chính thức lên tiếng, khẳng định sẽ không sao kê online mà sẽ phát trực tiếp, đồng thời xác nhận mộc đỏ của ngân hàng lúc trước là hàng thật.

Sau khi bất ngờ bị réo tên trong series sao kê của bà Phương Hằng, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận và liên tục nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mặc dù đã livestream phân trần và hứa sau giãn cách sẽ có câu trả lời chính thức. Tuy nhiên, netizen vẫn không buông tha cho cặp đôi mà liên tục soi mói, yêu cầu minh bạch. Giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc bị bà Phương Hằng réo tên đòi sao kê minh bạch - Ảnh chụp màn hình Mới đây, Công Vinh chính thức lên tiếng về vấn đề này trên trang Facebook cá nhân. Theo đó, ông xã Thủy Tiên chia sẻ lại bài đăng trước đó của FC Thủy Tiên và khẳng định sẽ không sao kê online mà sẽ phát trực tiếp, đồng thời xác nhận mộc đỏ của ngân hàng lúc trước là hàng thật.

Bài đăng của Công Vinh - Ảnh chụp màn hình Theo đó, Công Vinh bày tỏ: "Chúng tôi đang phải thực hiện nghĩa vụ của 1 công dân đối với chính phủ lúc này đó là ở nhà chống dịch. Sau 15/9 sẽ bớt giãn cách không lâu nữa đâu. Chúng tôi sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ và livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi, không sao kê online vì chúng tôi là người thật việc thật. Ngay sau đó bản link sao kê online sẽ được up lên công khai để mọi người cùng theo dõi.

Đến lúc đó sự thật đã được sáng tỏ, mọi người muốn phán xét, hay muốn làm bất cứ điều gì mà mình muốn thì cũng chưa muộn mà đúng không? Bên cạnh đó, nhắc đến "giấc mộng" bạc tỷ mà bà Phương Hằng từng đề cập, nam cầu thủ cho biết, cảm thấy rất bức xúc vì những luồng thông tin trái chiều dẫn đến những hiểu lầm trầm trọng. Ông xã Thủy Tiên viết: "Riêng số tiền 42 tỷ này, giấy xác nhận có mộc đỏ chính quyền là thật, giấy xác nhận mộc đỏ ngân hàng là thật, nhà chống lũ là thật, nhân chứng vật chứng đầy đủ như thế mà mọi người còn không tin, lại đi tin những lời xuyên tạc vô căn cứ trên mạng xã hội". Bài đăng trước đó của FC Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình Sau bài viết của Công Vinh, nhiều người cũng mong muốn vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên nhanh chóng hoàn thành công việc sao kê từ thiện để làm sáng tỏ cho bản thân, tránh hiểu lầm không đáng có và giải đáp khúc mắc trong lòng người hâm mộ.

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