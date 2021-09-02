Quản lý hoa hậu chuyển giới chính thức lên tiếng về clip kể chuyện nhạy cảm với bạn trai: 'Hương Giang không có bất kì người bạn nào như thế này'

Hậu trường 02/09/2021 15:46

Phía Hương Giang đã chính thức lên tiếng làm rõ nghi vấn về đoạn clip nói xấu đồng nghiệp, kể chuyện 18+ đang được lan truyền trên MXH.

Mới đây, đoạn ghi âm được cho là của một cô ca sĩ kiêm Hoa hậu nổi tiếng showbiz Việt bị lan truyền trên MXH khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, người này đã kể lại những câu chuyện giường chiếu với bạn trai cũng như gọi thẳng tên, nói xấu nhiều đồng nghiệp khác

Cụ thể, trong đoạn ghi âm, nhân vật này có những lời nói tục tĩu nêu lên quan điểm của mình trong chuyện chăn gối với những bạn trai cũ và hiện tại. Tiếp theo, khi được một người bạn trong nhóm đùa rằng nữ ca sĩ lên sân khấu là hát nhép, cô vẫn giữ thái độ đùa giỡn mà mang một ca sĩ khác tên C.P. ra so sánh. Theo cô, "Chị là ca sĩ, không phải hát nhép C.P nhá"...

Dù clip chỉ là một đoạn ghi âm, không có hình tuy nhiên nhiều cư dân mạng đều nhắm vào Hoa hậu Hương Giang khi cho rằng chính nàng hậu là nhân vật trong câu chuyện này.

Huong Giang 1
Đoạn clip dài khoảng 8 phút - Ảnh chụp màn hình

Trước nghi vấn này, mới đây quản lý của Hoa hậu Hương Giang đã chính thức lên tiếng làm rõ lùm xùm: "Giả giọng người khác để quay những clip vui vẻ, hài hước, hát hò thì còn vui, nhưng nếu giả giọng người ta để tạo ra những chuyện mang mục đích hãm hại người khác thì không nên chút nào đâu. Mình không phải chưa từng xem các clip rất nhiều bạn nhái được giọng của Hương Giang trên TikTok hay YouTube, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ xa tới mức như thế này. 

Huong Giang 2
Nữ ca sĩ bị réo tên vào scandal lần này - Ảnh: Internet

Dàn dựng hẳn thành 1 clip và lôi những chi tiết liên quan trong cuộc đời người khác ra tạo thành những câu chuyện không có thật như thế để mua vui hay mục đích gì khác mình không rõ, nhưng mình thấy nó đi quá xa rồi, và thậm chí nó còn tiềm ẩn một điều đáng lo ngại khác đó là hôm nay họ chỉ dàn dựng những câu chuyện tầm phào trong cuộc sống. Nếu bắt đầu có những người tin nó là thật thì ngày mai, họ dàn dựng thành nhưng câu chuyện phạm pháp, buôn bán ma túy, mại dâm, hay những chuyện nghiêm trọng hơn nữa…. thì sự việc sẽ thành như thế nào?".

Huong Giang 3
Bài đăng của quản lý Hương Giang - Ảnh chụp màn hình

Người này cũng khẳng định nàng hậu không phải là nhân vật chính trong đoạn clip đang được lan truyền. Quản lý của nàng hậu cũng nhấn mạnh thêm: "Hương Giang không có bất kì người bạn nào như thế này và bản thân Hương Giang không phải người có nhiều bạn bè, hai là không có bất kì cuộc nói chuyện nào như thế với bất kì ai vì đó cũng không phải những nội dung mà Hương Giang, bạn bè của Giang hay nói chuyện".

Huong Giang 4
Hoa hậu Hương Giang bất ngờ bị lôi vào lùm xùm - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, quản lý của Hương Giang cũng nhấn mạnh thêm rằng: "Để tránh câu chuyện đi xa hơn và gây loạn thông tin, mình hy vọng quý vị khán giả đừng vội tin và chia sẻ những thông tin chưa được xác minh, và tránh trường hợp tiếp tục có ai đó nặc danh khẳng định clip này có thật và họ chính là người đã ghi âm lại thì xin mời người đó công khai danh tính của mình, là bạn như thế nào, cuộc nói chuyện diễn ra ở đâu, thời gian nào cùng với ai! Mình hy vọng các kênh thông tin cũng sẽ xem xét thật kĩ để đưa những thông tin chính xác tới mọi người".

Hiện tại, ồn ào này vẫn đang tiếp tục khiến dư luận xôn xao và bàn tán.

Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ clip nuốt giun đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới công dụng chữa khỏi Covid-19

Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ clip nuốt giun đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới công dụng chữa khỏi Covid-19

Sau nhiều lần gây phẫn nộ khi chia sẻ những bài viết nói về công dụng của giun đất trong điều trị Covid-19, Angela Phương Trinh lại tiếp tục có động thái mới về "phương thuốc" này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hương Giang Hoa hậu Hương Giang clip kể chuyện 18+

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36