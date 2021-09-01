Cách đây ít phút, nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng dòng trạng thái cầu cứu, tiết lộ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng của mẹ ruột.

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng tải dòng trạng thái "cầu cứu" khiến CĐM bất ngờ và xôn xao. Cụ thể, tình hình sức khỏe của mẹ ruột nam diễn hài đột ngột chuyển xấu khi bà bất ngờ đau bụng dữ dội, chỉ nằm một chỗ và không thể đi lại được.

Bài đăng của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh chụp màn hình

Nam diễn viên sốt sắng nhờ sự giúp đỡ của cư dân mạng vì trong điều kiện hiện tại khó để đưa mẹ đi cấp cứu. Anh viết: "Mọi người ơi mẹ Lâm ở Đồng Nai, đau bụng dữ dội quá. Hôm qua Lâm chở lên thành phố, đi nửa đường bị chặn lại ngay chốt. Chị Việt Hương đem xe cấp cứu xuống rước mà vẫn không qua được vì dịch mạnh các anh không cho qua. Giờ bệnh viện dưới Lâm cũng đông quá, ra mấy lần mà không dám vô, sợ vô trúng ổ dịch rồi lấy chéo. Chưa hết đau và dính covid nữa thì khổ. Cho nên ở Đồng Nai có bác sĩ nào khám tại nhà hỗ trợ cho Lâm với. Mẹ không đứng dậy được, chỉ nằm 1 chỗ. Mọi người ai quen bác sĩ hỗ trợ được tận nhà ở Long Thành, Đồng Nai giúp Lâm với".

Theo đó, anh cho biết đã chở mẹ lên thành phố để thăm khám nhưng vì tình hình dịch bệnh nên không qua chốt được. Nghệ sĩ Việt Hương cũng có đến để hỗ trợ nhưng cũng cũng phải quay về. Tình hình nguy cấp, nam diễn viên hy vọng nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ thông tin của cư dân mạng để mẹ sớm được thăm khám.

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã không khỏi lo lắng và khuyên nam diễn viên nên cố gắng xin giấy để đưa mẹ đi siêu âm vì tình trạng đau bụng dữ dội rất dễ có nguy cơ đau ruột thừa vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra, nhiều tài khoản cũng không quên để lại lời chúc mẹ của anh mau khỏe lại.

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