Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ clip nuốt giun đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới công dụng chữa khỏi Covid-19

Sau nhiều bài đăng giun đất chữa Covid-19, nữ diễn viên Angela Phương Trinh nhận về vô số những chỉ trích vì trên thực tế chuyên gia y tế đã xác nhận địa long không hề có tác dụng thần thánh như những gì người đẹp đăng tải. Mới đây, vào ngày 31/9, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT đã lên tiếng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người nổi tiếng chia sẻ thông tin giun đất chữa khỏi Covid-19. Nhưng vào ngày hôm qua, Angela vẫn tiếp tục có động thái mới liên quan đến loài giun đất này khiến dân mạng rùng mình.

Người đẹp khóa bình luận của bài viết - Ảnh chụp màn hình

Trên Instagram và Facebook, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai chia sẻ loạt clip ghi lại cảnh nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, từ trẻ đến lớn nuốt giun đất sống vô cùng kinh dị. Nữ diễn viên còn đăng kèm dòng trạng thái: "Lại là nuốt giun, lần này là từ nước Mỹ cho tới nước Nga. Từ món đá chiên lại sang bơ xào, từ đường phố đến phòng thu âm, từ nông thôn cho tới trường học". Kèm theo đó là biểu tượng icon hình mặt cười với 2 trái tim ở mắt.