Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ clip nuốt giun đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới công dụng chữa khỏi Covid-19

Sau nhiều lần gây phẫn nộ khi chia sẻ những bài viết nói về công dụng của giun đất trong điều trị Covid-19, Angela Phương Trinh lại tiếp tục có động thái mới về "phương thuốc" này.
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Sau nhiều bài đăng giun đất chữa Covid-19, nữ diễn viên Angela Phương Trinh nhận về vô số những chỉ trích vì trên thực tế chuyên gia y tế đã xác nhận địa long không hề có tác dụng thần thánh như những gì người đẹp đăng tải. Mới đây, vào ngày 31/9, ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT đã lên tiếng khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người nổi tiếng chia sẻ thông tin giun đất chữa khỏi Covid-19. Nhưng vào ngày hôm qua, Angela vẫn tiếp tục có động thái mới liên quan đến loài giun đất này khiến dân mạng rùng mình.
Trên Instagram và Facebook, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai chia sẻ loạt clip ghi lại cảnh nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, từ trẻ đến lớn nuốt giun đất sống vô cùng kinh dị. Nữ diễn viên còn đăng kèm dòng trạng thái: "Lại là nuốt giun, lần này là từ nước Mỹ cho tới nước Nga. Từ món đá chiên lại sang bơ xào, từ đường phố đến phòng thu âm, từ nông thôn cho tới trường học". Kèm theo đó là biểu tượng icon hình mặt cười với 2 trái tim ở mắt.
Tuy nhiên, khác với những lần trước, cô nàng không đả động đến tác dụng chữa Covid-19 thần thánh nữa. Đồng thời Amgela cũng tắt tính năng bình luận bên dưới bài viết để tránh thị phi.
Trước đó, "bà mẹ nhí" từng nhiều lần đăng tải thông tin về tác dụng chữa Covid-19 của loài vật này và nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều.
Liên quan đến loài địa long, Bộ Y tế khẳng định, đến nay, chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm nào có thành phần địa long để hỗ trợ, điều trị Covid-19. Ngoài ra cũng chưa nhận được báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị Covid-19 của địa long.
Đồng thời, khuyến cáo người dân không tự ý mua, sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, để tránh tiền mất tật mang.