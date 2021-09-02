Hết tung hô địa long chữa Covid-19, Angela Phương Trinh lại 'chây lì' mách nước cư dân mạng cách nuôi giun đất từ rác

Hậu trường 02/09/2021 21:16

Sau khi đăng tải loạt video người nước ngoài nuốt giun đất sống, nữ diễn viên Angela Phương Trinh lại chia sẻ một bài viết về cách nuôi giun đất. 

Bất chấp việc bị Cục PT - TH đã có thông báo sẽ xử phạt những trường hợp người nổi tiếng tung tin về việc giun đất chữa Covid-19, Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục tuyên truyền hàng loạt những thông tin về loài vật này khiến cư dân mạng khó hiểu.

Sau khi đăng tải loạt video người nước ngoài nuốt giun đất sống, nữ diễn viên lại chia sẻ một bài viết về cách nuôi giun đất. 

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Bài đăng của Agela Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Mong rằng mỗi nhà nên có một luống, một chậu, một thùng xốp... để nuôi giun với thức ăn thừa. Cứ sau một thời thời gian thấy nhiều thì bắt đem thả ra đất hoang cho giun về với thiên nhiên".

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Tô phở lổn nhổn giun của Angela Phương Trinh - Ảnh: FBNV

Mặc dù không còn nhắc đến những công dụng "thần thánh" chữa được Covid-19 như những bài đăng dài dằng dặc trước đó, nhưng ngay lập tức, cư dân mạng vẫn tổ ra không hài lòng vì độ "chây lì" của "bà mẹ nhí". Nhiều người cho rằng trên cương vị là người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng đến xã hội hãy tìm hiểu thêm kiến thức về y học lẫn khoa học trước khi phát ngôn. Bởi trong văn bản Bộ Y tế chia sẻ ngày 29/8 cũng khẳng định "ăn giun đất hay còn được gọi là địa long để chữa trị Covid-19 là không chính xác, không có căn cứ khoa học". 

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Đoạn video người nước ngoài nuốt giun đất khiến nhiều người kinh hãi - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên "Mùi ngò gai" chia sẻ về những nội dung liên quan đến việc dùng địa long để chữa Covid-19. Trước đó, cô từng chia sẻ hình ảnh tô phở ngổn ngang giun đất hay cách người nước ngoài ăn địa long sống, thậm chí là các cách chế biến món ăn từ địa long. 

Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ clip nuốt giun đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới công dụng chữa khỏi Covid-19

Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ clip nuốt giun đất nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới công dụng chữa khỏi Covid-19

Sau nhiều lần gây phẫn nộ khi chia sẻ những bài viết nói về công dụng của giun đất trong điều trị Covid-19, Angela Phương Trinh lại tiếp tục có động thái mới về "phương thuốc" này.

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Từ khóa:   Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh ăn địa long giun đất

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