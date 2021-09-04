'Sốt xình xịch': Đúng ngày sinh nhật tuổi 30, Phạm Hương công khai chuyện sinh nhóc tỳ thứ 2 tại Mỹ, hé lộ cả tên cực 'yêu'

Đúng ngày 4/9, bước sang tuổi 30 Phạm Hương công khai chuyện sinh con thứ 2 tại Mỹ khiến CĐM bất ngờ.

Phạm Hương được người hâm mộ Việt Nam tung hô bởi cẻ đẹp đúng chuẩn sắc sảo, quyến rũ. Mỹ nhân đất cảng Hải Phòng cũng từng gây náo loạn các cuộc thi sắc đẹp thế giới bởi màn thể hiện "đỉnh của chóp". Vào năm 2018, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nàng hậu bất ngờ thông báo dừng mọi hoạt động nghệ thuật để Mỹ khiến chữa bệnh. Tuy nhiên sau đó Phạm Hương bất ngờ công khai sinh con ở Mỹ. Từ đó đến nay, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống với quý tử đầu lòng tên Maximus trên trang cá nhân.

Mỹ nhân bí mật sang Mỹ sinh con hồi 2018 - Ảnh: FBNV

Đến sáng nay 4/9, mỹ nhân lại khiến cư dân mạng bất ngờ đăng tải hình ảnh bàn tay của một em bé trên Instagram. Người đẹp gốc Hải Phòng viết: "My Apollo" (Apollo của tôi).

Bài đăng của Phạm Hương - Ảnh chụp màn hình

Động thái này của nàng hậu đã khiến nhiều người đồn đoán cho rằng cô đã hạ sinh bé thứ hai và lựa chọn ngày sinh nhật của chính mình để công bố tin vui. Còn "Apollo" có thể là tên ở nhà mà Phạm Hương đặt cho nhóc tỳ thứ hai.

Nàng hậu trở thành 'mẹ hai con' đình đám làng giải trí - Ảnh: Internet

Trước những xôn xao của dư luận, quản lý của người đẹp đã chính thức lên tiếng xác nhận cô đã sinh em bé hồi tháng 7, bé trai tên Apollo. Thông tin này khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và phấn khích. Nhiều người đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng tới mẹ con nàng hậu và hy vọng sớm được chiêm ngưỡng thêm nhưng hình ảnh đáng yêu của nhóc tỳ.

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