Trong buổi phát trực tiếp, Công Vinh khẳng định hai vợ chồng bị vu khống "ăn chặn" tiền từ thiện 320 tỷ đồng, ông xã Thủy Tiên còn thẳng thừng tuyên bố rằng không bao giờ đánh đổi tất cả chỉ vì vài đồng bạc.

Những ngày qua, ồn ào chuyện từ thiện của Thuỷ Tiên vẫn đang ngày càng gay cấn khi nữ ca sĩ bị đồn kêu gọi được 320 tỷ tiền từ thiện chứ không phải 177 tỷ như đã công bố hồi năm ngoái. Giữa lúc cư dân mạng đang sục sôi chờ sự thật được phơi bày, Công Vinh đã livestream nóng ngay trong đêm 5/9 để làm rõ thông tin này.

Trong buổi phát trực tiếp, nam cầu thủ khẳng định hai vợ chồng bị vu khống "ăn chặn" tiền từ thiện 320 tỷ đồng, ông xã Thủy Tiên còn thẳng thừng tuyên bố rằng không bao giờ đánh đổi tất cả chỉ vì vài đồng bạc.

Nam cầu thủ trong buổi livestream - Ảnh chụp màn hình

Công Vinh nói: "Chúng tôi không bao giờ vì việc từ thiện, hoặc không dám sao kê mà để ảnh hưởng đến danh dự của chúng tôi. Chúng tôi có thể mất nghề cũng được, nhưng không ai được chà đạp lên danh dự của chúng tôi".

Cũng trong buổi phát trực tiếp, Công Vinh tiếp tục nhấn mạnh lại ồn ào với nữ CEO và mong mọi người ngưng chỉ trích cũng như lập hội trở thành anti-fan của hai vợ chồng:

"Nếu ai tin tưởng Vinh và vợ Vinh thì hãy chờ đến lúc sao kê trước và sau khi đi từ thiện để mọi việc sáng tỏ, lúc đó mọi người quay lưng, kiện cáo hay pháp luật vào cuộc Vinh đều đồng ý hết, Vinh chấp nhận tất cả mọi thứ. Pháp luật là không bao giờ mà để những cái người làm sai mà nhởn nhơ được. Vinh khẳng định sẽ chịu mọi thứ trước pháp luật".

Buổi phát trực tiếp trong đêm muộn nhưng đã thu hút lượt xem rất khủng. Hiện chưa rõ thực hư ra sao nhưng sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-vinh-xuat-hien-giua-dem-khang-dinh-bi-vu-khong-vu-320-ty-tuyen-bo-khong-vi-vai-dong-bac-ma-danh-mat-danh-du-422694.html