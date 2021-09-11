Phương Thanh ngừng phát gạo từ thiện vì không còn đủ khả năng

Nữ ca sĩ cho biết thời gian tới sẽ chỉ tập trung làm tình nguyện viên, kết thúc hành trình phát gạo vì có bao nhiêu làm bấy nhiêu, mất công 'cố quá thành quá cố'.

Mới đây, trên trang cá nhân của ca sĩ Phương Thanh, chị vừa thông báo sẽ ngưng phát gạo vì tin nhắn xin hỗ trợ quá nhiều. Bên cạnh đó, chị Chanh sẽ quay về làm tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch.

Nữ ca sĩ thông báo sẽ quay về làm tình nguyện viên ở tuyến đầu.

Phương Thanh thông báo ngưng phát gạo vì tin nhắn xin hỗ trợ quá nhiều.

Phương Thanh tâm sự: "Chanh dừng và không phát gạo rồi nha mọi người. Chanh chỉ nhận hàng y tế và quay về team tình nguyện viên lên phụ tuyến đầu luôn rồi. Tin nhắn cần hỗ trợ gạo nhiều quá mà Chanh không thể hồi âm được. Chanh phải thông báo cho mọi người biết để xin hỗ trợ nơi khác nha".

Dưới bài đăng, nữ ca sĩ cũng nói thêm: "Cả mấy trăm tin nhắn xin hỗ trợ gạo. Chanh không thể và không trả lời ai hết là vì Chanh không đủ khả năng và thời gian đáp ứng được tất cả. Mong mọi người thông cảm nha".

Nữ ca sĩ cho biết thời gian tới sẽ chỉ tập trung làm tình nguyện viên, kết thúc hành trình từ thiện vì có bao nhiêu làm bấy nhiêu.

Dù có tiếp tục làm từ thiện hay không thì tấm lòng đẹp của Phương Thanh vẫn sẽ được khán giả ghi nhận và trân trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-thanh-ngung-phat-gao-tu-thien-vi-khong-con-du-kha-nang-423754.html