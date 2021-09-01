Phương Thanh mặc áo cọc, mang dép lê vác gạo cứu trợ người nghèo: Sao kê chân thật nhất là đây chứ đâu

Là một trong những nghệ sĩ xông xáo trong công tác từ thiện, từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, ca sĩ Phương Thanh đã không ngừng góp công, bỏ của ra cùng mọi người chung tay chống dịch. Bên cạnh việc tham gia làm tình nguyện viên tại các điểm y tế, nữ ca sĩ cũng tích cực tiếp tế lương thực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Lướt một vòng trên trang ác nhân, không khó để thấy các hình ảnh trong các công việc thiện nguyện của cô. Đáng chú ý, trong hầu hết các bức hình, nữ ca sĩ thường mặc quần lửng, đi dép lê không ngại mưa nắng đi trao quà cho bà con.