Phương Thanh mặc áo cọc, mang dép lê vác gạo cứu trợ người nghèo: Sao kê chân thật nhất là đây chứ đâu

Hậu trường 01/09/2021 07:00

Mới đây, hình ảnh nữ ca sĩ Phương Thanh cùng nhóm tình nguyện vác gạo chuyển đến tận tay bà con khiến nhiều người xúc động.

Là một trong những nghệ sĩ xông xáo trong công tác từ thiện, từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại, ca sĩ Phương Thanh đã không ngừng góp công, bỏ của ra cùng mọi người chung tay chống dịch. Bên cạnh việc tham gia làm tình nguyện viên tại các điểm y tế, nữ ca sĩ cũng tích cực tiếp tế lương thực cho những hoàn cảnh khó khăn.

Lướt một vòng trên trang ác nhân, không khó để thấy các hình ảnh trong các công việc thiện nguyện của cô. Đáng chú ý, trong hầu hết các bức hình, nữ ca sĩ thường mặc quần lửng, đi dép lê không ngại mưa nắng đi trao quà cho bà con. 

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Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ xông xáo trong công tác từ thiện - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân Phương Thanh đã đăng tải hình ảnh khiến nhiều người xúc động. Giữa trưa nắng gắt Phương Thanh không ngần ngại mặc áo cộc, đi dép tổ ong vác gạo lên xe để kịp hỗ trợ cho bà con nghèo trong những khu cách ly.

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Cô cùng nhóm thiện nguyện vác gạo ra xe -  Ảnh: FBNV
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Rồi chuyển tới tận tay bà con - Ảnh: FBNV

"Chanh đang đi mua Gạo của mạnh thường quân từ xa chuyển về và rau của mạnh thường quân Đà Lạt chuyển về đem đi ngay. Hôm nay dành cho Quận 9 tranh thủ buổi trưa nha. Mạnh Thường Quân chuyển gì Chanh giao ngay tới bà con, ai mà không vui đúng không ạ. Sao kê trực tiếp bằng hình ảnh luôn", Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ.

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Bình luận của bạn bè và fan hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình yêu thương đối với nữ ca sĩ. Một người bạn của cô cũng có đôi lời nhắn với Phương Thanh rằng: "Chanh ơi, Chanh phải cẩn thận nhé Chanh. Nhiều người đi thiện nguyện cũng không may mắc rồi. Chị thêm đồ bảo hộ nữa đi ạ".

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Từ khóa:   ca sĩ Phương Thanh cứu trợ mùa dịch nghệ sĩ làm từ thiện

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