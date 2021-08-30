Xôn xao thông tin một người tố chuyển cho Thủy Tiên hơn 40 triệu ủng hộ miền Trung nhưng khi nhắn tin hỏi thì bị chặn liên lạc

Hậu trường 30/08/2021 17:09

Mới đây, một tài khoản tố rằng đã chuyển cho ca sĩ Thủy Tiên hơn 40 triệu ủng hộ miền Trung lũ lụt nhưng khi nhắn tin hỏi lại thì bị nữ ca sĩ chặn liên lạc. Thông tin này hiện đang khiến dư luận xôn xao.

Những ngày gần đây, lùm xùm chuyện nghệ sĩ và tiền tù thiện đang diễn ra ngày càng gay cấn khiến cộng đồng mạng được phen hít drama đến "nổ phổi", một trong những nghệ sĩ vướng ồn ào trong sự kiện này chính là ca sĩ Thủy Tiên.

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Thủy Tiên và chồng tặng tiền cho người dân vùng lũ - Ảnh: Internet

Chuyện là vào cuối năm 2020, khi đợt lũ lụt miền Trung xảy ra, Thủy Tiên đã đứng ra kêu gọi số tiền gần 178 tỷ và tự tay mang đến trao tặng cho bà con vùng tâm lũ. Tuy nhiên, xung quanh "cô tiên giữa đời thực" này từ đây cũng vướng nhiều thông tin ăn chặn tiền từ thiện, sao kể cẩu thả khi cả trăm tỷ mà chỉ gọn trong 1 tờ giấy A4...

Mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục xuất hiện một nhân vật bất ngờ đứng ra tố cáo nữ ca sĩ rằng bản thân đã chuyển khoản hơn 40 triệu nhưng khi nhắn tin hỏi thì lại bị chặn. Cụ thể, trước đó, vào ngày 28/10/2020, người này đã nhắn tin với Thủy Tiên thông báo rằng đã chuyển cho cô hơn 40 triệu để giúp đỡ miền Trung, kèm theo bill ngân hàng ngày 27/10/20210. Tuy nhiên, Thủy Tiên không trả lời và chặn người này.

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Tin nhắn của nhân vật này với Thủy Tiên - Ảnh: Internet
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Số tiền hơn 40 triệu - Ảnh: Internet

“Do thấy Thủy Tiên rất nhiệt tình trong việc làm từ thiện nên đợt ngập lụt vừa rồi, mình có chuyển khoản cho Thủy Tiên 40.600.000 đồng nhưng nhắn tin không thấy Thủy Tiên xem mà mình lại còn bị chặn Facebook luôn” - người này chia sẻ trên mạng xã hội. 

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Nhưng tài khoản của người này khi ấy đã bị chặn - Ảnh: Internet

Đặc biệt, sau khi xuất hiện những tin tức về việc nghệ sĩ ăn chặn từ thiện, người này rất bức xúc nên tìm lại tin nhắn với Thủy Tiên rồi đăng lên TikTok nhưng tại khoản lại bị ai đó báo cáo.

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Taì khoản TikTok hiện tại cũng đã bị chặn  - Ảnh: Internet

Bài viết "bóc phốt" trên đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những anti fan tức giận khuyên nhân vật này nên làm tới cùng sự việc thì một số khác lại  cho rằng nhân vật này nên kiểm tra kỹ xem số tiền của mình đã đến tay Thủy Tiên chua hoặc tài khoản Facebook kia có đúng là của Thủy Tiên không vì dù có tick xanh chính chủ thì vẫn có thể bi làm giả. Hiện, đây chỉ là thông tin từ một phía, có có gì chắc chắn và Thủy Tiên cũng không có động thái nào về điều này.

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Nữ ca sĩ Thủy Tiên mới đây đã có những chia sẻ của riêng mình về vấn đề từ thiện và những ồn ào vừa qua.

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Từ khóa:   tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên lũ lụt miền Trung

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