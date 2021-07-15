Thủy Tiên đáp trả khi đang làm từ thiện vẫn bị chỉ trích: 'Càng sân si, nói xấu nhau thì chỉ khiến tình hình càng tệ đi'

Hậu trường 15/07/2021 22:16

Nữ ca sĩ Thủy Tiên mới đây đã có những chia sẻ của riêng mình về vấn đề từ thiện và những ồn ào vừa qua.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Thủy Tiên còn được biết đến như một nhà tự thiện năng nổ. Còn nhớ vào thời điểm bão lũ ở miền Trung, Thủy Tiên cùng nhóm của mình đã lặn lội vào tận nơi trao quà cứu trợ đến cho người dân. Ngoài ra, các hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ khác cũng được nữ ca sĩ chăm chỉ thực hiện và cập nhật trên trang cá nhân mà gần đây nhất là việc tặng gạo cho bà con khu cách ly mùa Covid-19.

Tuy nhiên, Thủy Tiên cũng nhận được không ít chỉ trích, ồn ào nhằm vào cô và gia đình từ một bộ phận dư luận. Trước bão thị phi, Thủy Tiên đã lên tiếng đáp trả thẳng thắn.

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Ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, nữ ca sĩ cho biết đợt từ thiện lần này không nhận viện trợ từ ai, hoàn toàn dựa vào sức mình nên hy vọng mọi người đừng soi mói. Cô cho rằng trước tình hình dịch bệnh như hiện tại, nếu mọi người cùng đồng lòng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể vượt qua khó khăn.

"Tình cảm là chính, những lúc dịch bệnh như vậy rất cần mọi người đồng lòng, yêu thương giúp đỡ và lan tỏa điều tốt đẹp cùng nhau, như vậy thì sẽ có nhiều từ trường năng lượng tích cực của mỗi người phát ra thì mới giúp chúng ta vượt qua đại dịch nhanh chóng được. Chứ càng sân si khó chịu càng ghét nhau, nói xấu nhau thì sẽ càng sinh ra nhiều năng lượng xấu khiến tình hình càng tệ đi.

Nên người góp công người góp của, bạn nào không có gì thì hãy góp chút lòng lương thiện phát ra tình yêu thương, lời nói và suy nghĩ tốt đẹp tích cực để giúp sự cộng hưởng từ trường tốt đẹp sẽ khiến tình trạng khó khăn này chấm dứt đi nhanh hơn ạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, chúc mọi người ngày mới an yên" - Thủy Tiên chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

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Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Về chuyện tặng gạo cho người dân trong khu cách ly, trên trang cá nhân, mới đây, Thùy Tiên thông báo hơn 20 tấn gạo trong đợt 2 đã về đến kho. Bà con công nhân hay tin là gạo từ thiện nên dù đêm hôm vẫn chủ động đến giúp đỡ khuân vác sắp xếp. Quả thật, "trong hoạn nạn tình người luôn ấm áp, thương yêu và chia sẻ cùng nhau".

Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên từ thiện tặng gạo mùa Covid-19

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