Chuyện nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ bạo hành đã khiến dư luận dậy sóng thời gian gần đây. Vừa qua, nữ ca sĩ Thủy Tiên cũng đã có bài đăng ẩn ý về vấn đề này.

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi nữ diễn viên Hoàng Yến - "cô Xuyến" trong "Về nhà đi con" bị chồng hành hung tại một quán ăn của người quen ở Hà Nội. Qua clip, có thể thấy, chồng cũ nữ diễn viên đã đấm vào mũi vợ. Sau đó, dù bị mời ra ngoài, anh vẫn cầm dao truy đuổi nữ diễn viên. Rất may có người ngăn cản nên cô chạy thoát. Người chồng cũ này sau đó đã lên tiếng xin lỗi trên livestream nhưng sự việc vẫn chưa lắng xuống. Diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ - Ảnh: Internet Giữa ồn ào, nữ ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ đăng tải một bài viết nói lên quan điểm của mình về bạo lực gia đình trên trang cá nhân. Cụ thể, bằng việc chia sẻ một đoạn phim ngắn liên quan đến chủ đề bạo hành, nữ ca sĩ cho biết điều quan trọng nhất trong chuyện tình cảm chính là tôn trọng lẫn nhau và "có tôn trọng mới có thấu hiểu" chứ không phải là bắt đối phương phải suy nghĩ theo cách mình muốn. "Đó là thao túng cảm xúc và bạo hành tâm lý".

Bài viết của Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, theo Thủy Tiên, đã có một số người nhầm lẫn trong tình yêu. "Tiên thấy có nhiều người vẫn thường nhầm lẫn những xung đột hàng ngày, sự kịch tính trong mối quan hệ và sự kiểm soát của đối phương là tình yêu, vì họ yêu mình nên họ mới như thế. Không, họ chỉ yêu chính bản thân họ nên họ mới làm vậy. Người yêu bạn sẽ luôn muốn bạn vui vẻ, hạnh phúc và được là chính mình, chứ không phải nhân danh tình yêu để ghen tuông mù quáng, kiểm soát vô lý hay khiến bạn cảm thấy tội lỗi, tự dằn vặt bản thân" - Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân.

Nữ ca sĩ Thủy Tiên - Ảnh: Internet Ngoài ra, cô cho biết cảm thấy "vừa khó chịu vừa thương" cho những người không biết mình đang bị bảo hành. "Tiên đã từng nghe nhiều câu chuyện như thế và thật sự vừa khó chịu vừa thương vì người trong cuộc không hề nhận ra mình bị bạo hành. Sự bạo lực này rất kín đáo và lặng lẽ, nó không để lại vết thương hữu hình mà khiến tâm hồn chết dần chết mòn, để lại nỗi ám ảnh dai dẳng. Đặc biệt là chị em phụ nữ mình thường có suy nghĩ cho đi nhiều hơn và tâm lý không đủ mạnh mẽ, dễ bị thao túng cảm xúc" - Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Quan điểm của Thủy Tiên nhận được đông đảo sự đồng tình của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến đồng tình cho rằng trong tất cả các mối quan hệ không riêng tình yêu, nếu cảm thấy bản thân không được tôn trọng thì "rời đi thôi".

Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều' Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

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