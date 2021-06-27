Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến đã xuất hiện trên livestream để xác nhận về lời tố cáo ngoại tình của chồng cũ. 'Cô Xuyến' liên tục khóc lóc và tố chồng cũ tệ bạc, để lại cho cô món nợ cả trăm triệu đồng.

Trưa nay, nữ diễn viên Hoàng Yến gây chú ý khi livestream với nội dung: "Ai muốn nghe tôi xác nhận việc Cao Xuân Thắng nói tôi ngoại tình thì vào đây. Gọi giúp tôi Cao Xuân Thắng vào luôn". Bên cạnh việc bức xúc và cho rằng chồng CEO đang bịa chuyện nhằm bôi nhọ cô, Hoàng Yến còn khiến CĐM ngỡ ngàng khi tố Cao Thắng mượn nợ cả tỷ, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn đang phải trả nợ thay cho chồng cũ đến mấy trăm triệu.

Hoàng Yến khóc lóc kể về mối quan hệ với chồng cũ - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên cho biết: "Anh nói là anh không lấy tiền của tôi đúng không? 400 triệu lần đầu tiên khi anh mang nợ 1 tỷ tôi đi vay ngân hàng để trả cho anh đến khi bỏ nhau rồi tôi vẫn còn đang trả chưa xong. Sao anh nói câu đấy mà trái tim anh, lương tâm anh ráo hoảnh thế?"

Trong livestream tối qua, Cao Thắng có lên tiếng thừa nhận mình từng đem xe của vợ đi cầm để lấy tiền giúp bạn, nhưng chồng cũ CEO bác bỏ việc Hoàng Yến giúp anh trả nợ. Người này nói: "Những việc mà chị ấy nói là nuôi cả gia đình tôi, trả nợ cho tôi lần này đến lần khác, đặt xe hết lần này đến lần khác, tôi chơi bời thế này thế kia,... Thật ra tôi không thanh minh. Nhưng nói thật là tôi có đặt xe của chị ấy. Tôi mượn và tôi có chuộc về, nhiều lần chuộc về chứ không để như vậy".

Cao Thắng phát trực tiếp xin lỗi vợ cũ nhưng cũng tố cáo cô ngoại tình, nhiều chiêu trò - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên sau khi nghe chồng cũ phát ngôn như vậy, Hoàng Yến cho rằng anh đang chối bỏ mọi chuyện, nữ diễn viên bức xúc: "Tôi trả nợ cho anh bao nhiêu người bạn của chúng ta biết, anh có biết không? Anh phủi làm sao được".

Hiện tại sau những ồn ào với người chồng cũ, nữ diễn viên cho hay vẫn chưa thể ổn định tâm lý và liên tục khóc vì nỗi đau về thể xác và cả tâm hồn. Vụ ồn ào của "cô Xuyến" và chồng cũ dự là vẫn chưa thể hạ nhiệt vì người trong cuộc liên tục đưa ra những cáo buộc mới, đáp trả nhau gay gắt trên MXH.

Hoàng Yến tung tin nhắn của chồng cũ sau vụ hành hung, nội dung 'thủ đoạn, chiêu trò, hết giá trị rồi vứt bỏ' gây hoang mang dư luận Mới đây, vụ ồn ào liên quan đến việc diễn viên Hoàng Yến tố chồng cũ bạo hành, đấm vào mặt khiến xương mũi bị gãy gây xôn xao dư luận. Chiều nay, nữ diễn viên đã xuất hiện và chia sẻ về vấn đề này, đồng thời tiết lộ đoạn tin nhắn với người chồng CEO.

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