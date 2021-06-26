Hoàng Yến tung tin nhắn của chồng cũ sau vụ hành hung, nội dung 'thủ đoạn, chiêu trò, hết giá trị rồi vứt bỏ' gây hoang mang dư luận

Hậu trường 26/06/2021 07:12

Mới đây, vụ ồn ào liên quan đến việc diễn viên Hoàng Yến tố chồng cũ bạo hành, đấm vào mặt khiến xương mũi bị gãy gây xôn xao dư luận. Chiều nay, nữ diễn viên đã xuất hiện và chia sẻ về vấn đề này, đồng thời tiết lộ đoạn tin nhắn với người chồng CEO.

Sáng ngày 24/6, đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm mạnh vào mặt tại 1 quán cà phê được ghi lại bởi camera đã khiến CĐM dậy sóng.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, nữ diễn viên đã nhanh chóng báo lên cơ quan công an để xử lý và khẳng định sẽ không hòa giải. 

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Nữ diễn viên bị chảy máu mũi sau cú đấm bất ngờ của chồng cũ - Ảnh: Internet

Trong chiều 25/6, "cô Xuyến" đã có cuộc gặp mặt truyền thông để chia sẻ về ồn ào này. Xuất hiện với gương mặt sưng to, mũi băng bó chằng chịt, nữ diễn viên cho biết nhiều lúc không thở được vì xương mũi bị gãy.  

Cũng tại buổi gặp mặt này, diễn viên Hoàng Yến đã công khai đoạn tin nhắn giữa cô và chồng cũ sau vụ hành hung.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, trong đoạn tin nhắn nữ diễn viên đã chụp khuôn mặt bị đánh với phần mũi chảy máu gửi cho chồng cũ đồng thời thể hiện sự bức xúc khi bị đánh ngay trước mặt con gái. Cô nhắn: "Anh ác độc khi đánh tôi trước mặt con gái. Đồ dã man mất nhân tính. Nhìn đi, anh có lương tâm không?". Không những thế, cô Xuyến còn gửi kèm hình ảnh ôm con gái và gửi cho chồng, trong đó, khuôn mặt của bé Mầm vẫn còn ngơ ngác và có chút hoang mang, 2 tay ôm chặt mẹ. 

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Đoạn tin được nữ diễn viên cho biết là của cô và chồng cũ ngay sau vụ ẩu đả - Ảnh: Afamily 

Đáng chú ý, trong đoạn tin nhắn mà Hoàng Yến cung cấp, chồng cũ vẫn dửng dưng và không có bất kỳ một lời xin lỗi nào, nam doanh nhân đáp trả: "Cái tát này không dã man bằng thủ đoạn bao lâu nay cô luôn áp dụng với tôi và những người đàn ông cô từng sử dụng hết giá trị rồi vứt bỏ đâu cô Hoàng Yến nhiều chiêu ạ. Giờ cô ở đâu cho xin cái địa chỉ, đến gặp luôn. Không phải mất công đi tìm đâu Yến ạ".

Sau khi cô Xuyến chia sẻ nội dung tin nhắn, nhiều người cảm thấy chồng cũ không có ý định hối lỗi mà còn buông lời thách thức. Tuy nhiên điều khiến CĐM thắc mắc chính là danh xưng "cô Yến nhiều chiêu" mà người chồng doanh nhân này dùng để gọi vợ cũ. Hiện tại đoạn tin nhắn trên chỉ mới từ 1 phía nữ diễn viên Về nhà đi con cung cấp, còn phía CEO Cao Thắng vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào.

Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh

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Mới đây thông tin nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt tại quán cà phê khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, "cô Xuyến" đã trình báo lên cơ quan công an và kiên quyết không giảng hòa.

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