Trong chiều 25/6, "cô Xuyến" đã có cuộc gặp mặt truyền thông để chia sẻ về ồn ào này. Xuất hiện với gương mặt sưng to, mũi băng bó chằng chịt, nữ diễn viên cho biết nhiều lúc không thở được vì xương mũi bị gãy.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, trong đoạn tin nhắn nữ diễn viên đã chụp khuôn mặt bị đánh với phần mũi chảy máu gửi cho chồng cũ đồng thời thể hiện sự bức xúc khi bị đánh ngay trước mặt con gái. Cô nhắn: "Anh ác độc khi đánh tôi trước mặt con gái. Đồ dã man mất nhân tính. Nhìn đi, anh có lương tâm không?". Không những thế, cô Xuyến còn gửi kèm hình ảnh ôm con gái và gửi cho chồng, trong đó, khuôn mặt của bé Mầm vẫn còn ngơ ngác và có chút hoang mang, 2 tay ôm chặt mẹ.

Đoạn tin được nữ diễn viên cho biết là của cô và chồng cũ ngay sau vụ ẩu đả - Ảnh: Afamily

Đáng chú ý, trong đoạn tin nhắn mà Hoàng Yến cung cấp, chồng cũ vẫn dửng dưng và không có bất kỳ một lời xin lỗi nào, nam doanh nhân đáp trả: "Cái tát này không dã man bằng thủ đoạn bao lâu nay cô luôn áp dụng với tôi và những người đàn ông cô từng sử dụng hết giá trị rồi vứt bỏ đâu cô Hoàng Yến nhiều chiêu ạ. Giờ cô ở đâu cho xin cái địa chỉ, đến gặp luôn. Không phải mất công đi tìm đâu Yến ạ".

Sau khi cô Xuyến chia sẻ nội dung tin nhắn, nhiều người cảm thấy chồng cũ không có ý định hối lỗi mà còn buông lời thách thức. Tuy nhiên điều khiến CĐM thắc mắc chính là danh xưng "cô Yến nhiều chiêu" mà người chồng doanh nhân này dùng để gọi vợ cũ. Hiện tại đoạn tin nhắn trên chỉ mới từ 1 phía nữ diễn viên Về nhà đi con cung cấp, còn phía CEO Cao Thắng vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào.