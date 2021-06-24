Công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh

Hậu trường 24/06/2021 16:25

Mới đây thông tin nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt tại quán cà phê khiến dư luận xôn xao. Ngay sau đó, "cô Xuyến" đã trình báo lên cơ quan công an và kiên quyết không giảng hòa.

Sáng nay đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đấm vào mặt tại quán cà phê của bạn lan truyền chóng mặt trên MXH khiến dư luận đổ dồn sự chú ý vào vụ việc này.

Cụ thể, chia sẻ với VietNamNet, diễn viên Hoàng Yến cho biết ngày 22/6, chồng cũ đến gặp cô tại quán của người bạn ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Sau một hồi nói chuyện, người này bất ngờ đấm mạnh vào mặt cô và còn có hành động lấy dao đe dọa. 

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Người đàn ông đấm mạnh vào mặt khiến cô Xuyến ngã về sau - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc này, báo Thanh Niên đưa tin, trưa nay 24/6, một lãnh đạo Công an phường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang làm rõ sự việc trên. 

Theo đó, sau khi bị chồng cũ hành hung, diễn viên Hoàng Yến đã đến đơn vị này trình báo. Vị lãnh đạo cơ quan công an thông tin thêm: "Công an phường Xuân La đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và báo cáo Công an quận Tây Hồ. Hiện tại chúng tôi chưa lấy giấy chứng thương của nữ diễn viên nên chưa rõ kết quả thương tích”. 

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Nữ diễn viên cho biết mình bị đấm chảy máu mũi - Ảnh: VietNamNet

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Về phần người chồng cũ trong clip, anh vẫn chưa có động thái phản hồi gì với cánh truyền thông về vụ việc. 

Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

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