Bị CĐM 'nhắc khéo' phút xuất hiện chớp nhoáng trên VTV, Trang Trần ngang nhiên đáp trả: 'Có cái gì phải căng'

CĐM đã "nhanh nhảu" nhắc khéo bà chủ bún đậu Trang Trần về việc VTV lên án nghệ sĩ văng tục, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.
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Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ liên tục vướng phải lùm xùm liên quan đến tiền từ thiện. Không ít người đã phải lên tiếng trần tình nhiều lần để chứng minh bản thân công khai, minh bạch. Mới đây, Trang Trần là cái tên tiếp theo bị CĐM "giật ngược" vì bị tố ăn chặn tiền để mua nhà lầu, xe hơi. Điều này khiến cựu người mẫu vô cùng bức xúc đăng tải ngay 1 bài viết trên trang cá nhân.
Theo đó, Trang Trần khẳng định bản thân không còn thấy bực mình vì những lời đồn thổi của anti fan nữa, mà ngược lại còn thấy vui. Cô khẳng định bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu: "Mặc mồm thiên hạ khẩu nghiệp bảo tôi cò từ thiện ăn chặn mua nhà lầu xe hơi. Lúc trước thì thấy bực giờ thì thấy vui bởi thấm ra điều họ nói là việc của họ, việc mình làm 12 năm theo thầy nó là minh chứng". Được biết, mới đây, bà chủ bún đậu đã cùng với các sư thầy làm cơm chay để giúp đỡ những người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Tuy nhiên, bên dưới bài đăng của cô nàng lại có 1 vị cư dân mạng bình luận: "Vừa xem VTV24 xong, Trang ạ". Không biết có ý gì, song CĐM nghĩ ngay đến việc người này đang móc mỉa cựu người mẫu vì từng bị nghi bị bản tin VTV24 cho lên sóng và che mặt do có phát ngôn chưa chuẩn mực.
Trước hành động mang tính chất cà khịa cực mạnh của tài khoản này, Trang Trần lập tức phản pháo rất thản nhiên: "Thì sao? Có gì phải căng?".
Qua đó có thể thấy cựu người mẫu khá thoải mái và không mấy bận tâm đến những ồn ào đang bủa vây.
Trước đó tối 22/6 trong bản tin có tiêu đề: "Tấn công trọng tài, chửi bới trên livestream... Giải pháp nào dọn 'rác' trên mạng", VTV24 đã đưa ra hình ảnh nhiều nghệ sĩ, cựu người mẫu. Tuy đã xóa mờ gương mặt nhưng khán giả vẫn có thể nhận ra một trong những người bị VTV dẫn chứng chính là Trang Trần qua khung cảnh phía sau và bộ cánh màu đen.