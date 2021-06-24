Bị CĐM 'nhắc khéo' phút xuất hiện chớp nhoáng trên VTV, Trang Trần ngang nhiên đáp trả: 'Có cái gì phải căng'

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ liên tục vướng phải lùm xùm liên quan đến tiền từ thiện. Không ít người đã phải lên tiếng trần tình nhiều lần để chứng minh bản thân công khai, minh bạch. Mới đây, Trang Trần là cái tên tiếp theo bị CĐM "giật ngược" vì bị tố ăn chặn tiền để mua nhà lầu, xe hơi. Điều này khiến cựu người mẫu vô cùng bức xúc đăng tải ngay 1 bài viết trên trang cá nhân.

Cựu người mẫu 'dằn mặt' antifan bằng bài đăng khá dài - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Trang Trần khẳng định bản thân không còn thấy bực mình vì những lời đồn thổi của anti fan nữa, mà ngược lại còn thấy vui. Cô khẳng định bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu: "Mặc mồm thiên hạ khẩu nghiệp bảo tôi cò từ thiện ăn chặn mua nhà lầu xe hơi. Lúc trước thì thấy bực giờ thì thấy vui bởi thấm ra điều họ nói là việc của họ, việc mình làm 12 năm theo thầy nó là minh chứng". Được biết, mới đây, bà chủ bún đậu đã cùng với các sư thầy làm cơm chay để giúp đỡ những người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi Covid-19.