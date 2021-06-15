Cô người mẫu "ít tài nhiều tật" đã từ lâu không gây được thiện cảm trong mắt công chúng bởi phong cách bán hàng "chửi" có một không hai mà còn thường xuyên hớ hênh trên sóng livestream.

Trang Trần hay còn được công chúng biết tới bởi cái tên "Trang Khàn", được nhiều người biết đến là một người mẫu với cá tính mạnh. Sau nhiều ồn ào trong quá khứ, cô lui về kinh doanh nhưng lại vô cùng nổi tiếng bởi những clip chửi bới trên mạng xã hội. Trang Trần không quan tâm mấy đến hình tượng trên sóng livestream - Ảnh: Internet Không những vậy, Trang Trần còn nhiều lần khiến cộng đồng mạng bàn tán bởi lối ăn mặc khó hiểu của mình. Trong nhiều clip livestream, cô thường diện trang phục hở hang, lộ nội y hoặc "thả rông" vòng 1 của mình khiến người xem nhức mắt vô cùng.

Cựu người mẫu hay diện những trang phục hở hang trên MXH - Ảnh: Internet Trang Trần dường như không mấy quan tâm về hình tượng của mình trước công chúng, cô hồn nhiên diện trang phục nhạy cảm mà bán hàng cho khách qua sóng livestream.

Cô cũng không ngần ngại diện những trang phục có cổ sâu - Ảnh: Internet Ngoài diện trang phục nhạy cảm, Trang Trần cũng nhiều lần có những hành động kỳ quặc trên cơ thể mình, khiến người xem thì nhức mắt mà cộng đồng mạng thì khó hiểu.

Trong một lần livestream, cựu người mẫu nổi giận khi thấy những bình luận chế bai và thân thể cô. Cô liên tục phản pháo lại người đó bằng những từ ngữ như "điên", "thiểu năng trí tuệ",... Kèm theo đó là hành động ôm ngực, vạch bụng trước hàng ngàn người đang xem livestream của mình chỉ để khẳng định thân hình của cô vẫn còn rất "chuẩn". Cô không ngại chứng minh body của mình vẫn còn rất 'chuẩn' trên sóng livestream - Ảnh: Internet Ngoài ra, nhiều lần khác cô cũng khiến nhiều người ngán ngẩm khi có những hành động kỳ quặc trên buổi livestream của mình như lộ nội y dưới váy, banh chân ra để test sản phẩm, bôi kem vào ngực ngay giữa buổi stream. Việc nắn bóp cơ thể mình không còn là diều xa lạ trên sóng livestream của cô - Ảnh: Internet

Nhiều khoảnh khắc không biết vô tình hay cố ý, cô để lộ những vị trí nhạy cảm của mình trước hàng ngàn người xem trực tiếp - Ảnh: Internet Khỏi phải nói, đa số công chúng khi thấy những hình ảnh này của Trang Trần đều ái ngại thay cho cô khi cựu người mẫu quá "hồn nhiên" giữa bàn dân thiên hạ.

Trang Khàn bất ngờ 'bênh' bà Phương Hằng: 'Vợ chồng bà ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi' Trong một video phát lại được Trang Khàn đăng trên mạng xã hội sáng nay, cựu người mẫu có động thái bệnh vực bà Nguyễn Phương Hằng - người trước đây từng khẩu chiến với cô gay gắt - khiến dân mạng ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-chui-trang-tran-khien-coi-mang-nhuc-mat-voi-nhung-pha-tu-lo-hang-khilivestreamban-hang-408755.html