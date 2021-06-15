Cô người mẫu "ít tài nhiều tật" đã từ lâu không gây được thiện cảm trong mắt công chúng bởi phong cách bán hàng "chửi" có một không hai mà còn thường xuyên hớ hênh trên sóng livestream.
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Trang Trần hay còn được công chúng biết tới bởi cái tên "Trang Khàn", được nhiều người biết đến là một người mẫu với cá tính mạnh. Sau nhiều ồn ào trong quá khứ, cô lui về kinh doanh nhưng lại vô cùng nổi tiếng bởi những clip chửi bới trên mạng xã hội.
Không những vậy, Trang Trần còn nhiều lần khiến cộng đồng mạng bàn tán bởi lối ăn mặc khó hiểu của mình. Trong nhiều clip livestream, cô thường diện trang phục hở hang, lộ nội y hoặc "thả rông" vòng 1 của mình khiến người xem nhức mắt vô cùng.
Trang Trần dường như không mấy quan tâm về hình tượng của mình trước công chúng, cô hồn nhiên diện trang phục nhạy cảm mà bán hàng cho khách qua sóng livestream.
Ngoài diện trang phục nhạy cảm, Trang Trần cũng nhiều lần có những hành động kỳ quặc trên cơ thể mình, khiến người xem thì nhức mắt mà cộng đồng mạng thì khó hiểu.
Trong một lần livestream, cựu người mẫu nổi giận khi thấy những bình luận chế bai và thân thể cô. Cô liên tục phản pháo lại người đó bằng những từ ngữ như "điên", "thiểu năng trí tuệ",... Kèm theo đó là hành động ôm ngực, vạch bụng trước hàng ngàn người đang xem livestream của mình chỉ để khẳng định thân hình của cô vẫn còn rất "chuẩn".
Ngoài ra, nhiều lần khác cô cũng khiến nhiều người ngán ngẩm khi có những hành động kỳ quặc trên buổi livestream của mình như lộ nội y dưới váy, banh chân ra để test sản phẩm, bôi kem vào ngực ngay giữa buổi stream.
Khỏi phải nói, đa số công chúng khi thấy những hình ảnh này của Trang Trần đều ái ngại thay cho cô khi cựu người mẫu quá "hồn nhiên" giữa bàn dân thiên hạ.