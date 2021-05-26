Nóng: Xôn xao tin Trang Khàn bị công an mời đi sau buổi hẹn live 'nói chuyện phải trái'?

Xã hội 26/05/2021 17:42

Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền hình ảnh được cho là cựu người mẫu Trang Khàn được công an phường mời lên làm việc. Sự việc diễn ra trước thềm cuộc hẹn với nam IT được nhận 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng.

Liên quan đến vụ lùm xùm của cựu người mẫu Trang Khàn và anh chàng "hacker" nhận được 1 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng - N.H.K., được biết, nam IT và cựu người mẫu sẽ có cuộc hẹn gặp mặt nói chuyện phải trái vào 14h ngày 26/5.

Cũng có lẽ vì thế nên dù sự kiện chưa xảy ra nhưng nhiều người đã đến tự tập trước quán bún đậu của Trang Khàn rất đông và kết quả là cuộc hẹn không diễn ra, mà có thông tin cho rằng Trang Khàn bị mời lên phường làm việc. Chưa rõ thực hư thông tin ra sao, vẫn chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng nhưng những hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng lại được dịp "nháo nhào". 

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Quán bún đậu của Trang Khàn - Ảnh: Internet
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Bức ảnh được cho là công an phường đến tìm cựu người mẫu -  Ảnh: Internet

Về phía nam IT, anh khẳng định mình sẽ đã đi đến đầu ngõ quán bún đậu để gặp Trang Khàn thế nhưng lại thấy công an nên đã trở về.

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Nhiều người đến 'hóng' 'cuộc hẹn lịch sử' - Ảnh: Internet

"Thứ nhất khi mình đăng lên mình đã nói với mấy bạn không tụ tập rồi đúng không? Vấn đề mấy bạn tụ tập là do mấy bạn chứ sao mấy bạn đổ thừa cho mình... Thứ hai là mình không báo, mình gọi để xác nhận công an biết sự việc này chưa thì công an mới kêu: "Tình hình đã được kiểm soát" thì rõ ràng là công an đã biết rồi. Mình gọi trước khi dân chúng tụ tập 1 lần rồi thì người ta cũng kêu: "Biết rồi, đang kiểm soát" nên mình mới gọi thêm một lần nữa hiểu không? Chứ không ai gọi báo hết, nên các bạn đừng nghĩ vậy!. 

"Chẳng qua mình hẹn thứ 4 nhưng mình đâu có nói năm nào đâu", N.H.K nói thêm. 

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Nam IT trong câu chuyện -  Ảnh: Internet

Cũng theo nam IT, vài ngày trước, anh đã hẹn gặp Trang Khàn, và theo bàn luận mỗi bên sẽ mang theo 6 người. Cựu người mẫu 8x đã nhờ một "đàn anh" hỗ trợ 6 "anh em xã hội" sang gặp mặt N.H.K cùng với mình. N.H.K cũng khẳng định sẽ "làm gì đó" với Trang Khàn và dặn dò cho cộng đồng mạng không nên tự tập đông người mùa dịch bệnh Covid-19.

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Khi vợ ông Dũng 'lò vôi' đăng đàn với phát ngôn cực gắt nhắm thẳng tới Trang Khàn, thì đối phương vẫn chỉ miệt mài làm một việc

Màn khẩu chiến trên mạng xã hội của bà Hằng - vợ ông Dũng "lò vôi" vào buổi trưa nay đã gây nhiều bất ngờ, nhưng có vẻ người được chỉ đích danh lại không hề bận tâm chút nào.

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Từ khóa:   covid-19 nam IT nhận 1 tỷ bún đậu Trang Khàn

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