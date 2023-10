Nóng: Xôn xao tin Trang Khàn bị công an mời đi sau buổi hẹn live 'nói chuyện phải trái'?

Quán bún đậu của Trang Khàn - Ảnh: Internet

Bức ảnh được cho là công an phường đến tìm cựu người mẫu - Ảnh: Internet

Về phía nam IT, anh khẳng định mình sẽ đã đi đến đầu ngõ quán bún đậu để gặp Trang Khàn thế nhưng lại thấy công an nên đã trở về.

Nhiều người đến 'hóng' 'cuộc hẹn lịch sử' - Ảnh: Internet

"Thứ nhất khi mình đăng lên mình đã nói với mấy bạn không tụ tập rồi đúng không? Vấn đề mấy bạn tụ tập là do mấy bạn chứ sao mấy bạn đổ thừa cho mình... Thứ hai là mình không báo, mình gọi để xác nhận công an biết sự việc này chưa thì công an mới kêu: "Tình hình đã được kiểm soát" thì rõ ràng là công an đã biết rồi. Mình gọi trước khi dân chúng tụ tập 1 lần rồi thì người ta cũng kêu: "Biết rồi, đang kiểm soát" nên mình mới gọi thêm một lần nữa hiểu không? Chứ không ai gọi báo hết, nên các bạn đừng nghĩ vậy!.