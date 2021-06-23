Đều mạnh bạo bóc mẽ, lật tung dĩ vãng của nhau, cựu mẫu Trang Trần và bà Phương Hằng còn có chung nỗi ám ảnh này

Trang Trần đã là một cái tên không còn xa lạ gì với khán giả Việt. Nhắc đến cựu người mẫu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vụ "khẩu chiến" ồn ào giới showbiz. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng cô cũng là một người rất chăm đi làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Vừa qua, cựu người mẫu Trang Trần đã có một bức tâm thư khá dài kể về việc từ thiện của mình. Cựu người mẫu Trang Trần - Ảnh: Internet Theo đó, Trang Trần cho biết tuy không phải người gốc Sài Gòn nhưng cô rất yêu thành phố này bởi cái tình của con người giành cho nhau. Bên cạnh đó, cô cũng bật mí đã làm từ thiện suốt 20 năm và nhận được sự yêu quý của "các cô chú" xa gần".

Bài viết của cô - Ảnh: Chụp màn hình "Suốt 20 ngày qua tôi cứ rong ruổi con Cup ghẻ này với mấy trăm suất cơm đi khắp nẻo quận 1 và quận 4. Các cô chú chờ cơm tôi có hôm nhường bệnh viện đi trễ 30p các cô chú mong. Cái xe xanh lá này quá quen với các chú xe ôm hay bà vé số. Khi Sài Gòn bị thương bà con san sẻ và cùng nhau chung tay đỡ đần lực lượng nghèo khó" - trích bài viết của Trang Trần. Những hoạt động từ thiện của Trang Trần - Ảnh: FBNV Giải thích về nguyên nhân chăm làm từ thiện đến nỗi "phải gửi con gái cho nhà bạn", cựu người mẫu châm thành cho biết: "Tôi bị ám ảnh những lời cảm ơn, những cái nắm tay thô ráp, những cái ôm run run lăn dòng nước mắt của những cụ 'sáng giờ tôi chưa bán được 10 tờ vé số nên chưa ăn'. Có nhiều tiền tôi cũng cho hết. Đến nỗi có ngày xe hết xăng dắt bộ điện thoại đồng đội cứu tế xăng".

Cuối bài viết, Trang Trần tin đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân đồng thời cũng cho biết sẽ "luôn đảm bảo sự an toàn cho chính mình". Trang Trần (biệt danh Trang Khàn) là cựu người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng nhờ thân hình nóng bỏng cùng cách tạo dáng linh hoạt, hút hồn. Cô từng tham gia nhiều show diễn trong và ngoài nước. Tuy nhiên do cá tính mạnh, cách nói chuyện thẳng thắn nên Trang Trần từng dính không ít scandal liên quan đến phát ngôn. Gần đây nhất có thể kể đến lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi"). Hai bên liên tục đấu tố, gọi thẳng tên nhau trên sóng livestream. Hiện, sự việc đã lắng xuống, Trang Trần cũng hiếm khi nhắc đến nữ đại gia. Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Có thể thấy, dù từng "khẩu chiến" cực căng trên livestream, nhưng nếu để ý, nhiều người sẽ nhận ra cả Trang Trần và nữ đại gia có rất nhiều điểm chung mà rõ nhất là luôn thẳng thắn, nói năng không kiêng dè và chăm làm thiện nguyện. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng cũng là một nhà hoạt động từ thiện lớn, một trong những việc nổi bật nhất mà cũng được bà nhắc đến nhiều nhất là Qũy mổ tim đã hoạt động hơn 7 năm.

Trang Khàn bất ngờ 'bênh' bà Phương Hằng: 'Vợ chồng bà ban đầu tâm thiện làm việc tốt cho đời, bị lừa là người ta ức thôi' Trong một video phát lại được Trang Khàn đăng trên mạng xã hội sáng nay, cựu người mẫu có động thái bệnh vực bà Nguyễn Phương Hằng - người trước đây từng khẩu chiến với cô gay gắt - khiến dân mạng ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/deu-manh-bao-boc-me-lat-tung-di-vang-cua-nhau-cuu-mau-trang-tran-va-ba-phuong-hang-con-co-chung-noi-am-anh-nay-409703.html