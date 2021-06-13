Bảo vệ Phi Nhung, Trang Trần ‘dằn mặt’ antifan đừng ‘cắn càn’: ‘Chưa cho chị ấy đồng nào, không thích thì hãy xóa khỏi bộ nhớ’

Hậu trường 13/06/2021 15:08

Trang Trần "dằn mặt" antifan của Phi Nhung khi cho rằng chưa cho chị được đồng nào nếu không thích thì hãy xóa ra khỏi bộ nhớ.

Lùm xùm Phi Nhung đối xử bất công, không có trách nhiệm với cậu con nuôi Hồ Văn Cường chưa kịp lắng xuống thì mới đây, Trang Trần đã có những chia sẻ về người chị thân thiết của mình.

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 Trang Trần lên tiếng bênh vực Phi Nhung giữa ồn ào với Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV

Cụ thể trong clip, cựu người mẫu cho rằng bản thân cô rất quý Phi Nhung bởi nữ ca sĩ là người tốt. Trang Trần còn tiết lộ, Phi Nhung chưa bao giờ từ chối khi cô mời biểu diễn miễn phí cho chùa. "Tôi chơi với chị Phi Nhung, tôi biết chị Phi Nhung, tôi cũng yêu quý, trân trọng chị ấy. Tại vì tôi quan tâm mối quan hệ với chị Phi Nhung, chị ấy chưa bao giờ từ chối tôi bất kỳ một lời đề nghị nào khi tôi nhờ chị ấy hát miễn phí cho nhà chùa suốt bao năm qua", Trang Trần nói.

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Phi Nhung - Ảnh: Internet 

Đồng thời, cựu người mẫu nhấn mạnh nếu như giọng ca trữ tình có làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm với lương tâm. Trang Trần còn cho rằng: "Những việc còn lại của chị Nhung nếu chị ấy sai, ơn trên biết, chị Nhung biết. Nếu chị ấy sai thì sẽ chịu trách nhiệm với lương tâm của mình".

Ngoài ra, cựu người mẫu còn gay gắt chỉ trích antifan khi cho rằng: "Các chị không tin chị Phi Nhung nhưng chưa cho chị ấy đồng nào. Không tin là quyền của các chị, không tin hay ghét tôi cũng là việc của các chị. Mình không tin ai thì đừng liên quan đến họ đó là cách tốt nhất cho cuộc sống bình an. Mình không thích ai thì xóa họ ra bộ nhớ". 

Cô cũng dằn mặt antifan hãy "có não", "các bạn nói cái gì cũng phải có chứng cứ, còn không người ta sẽ gọi bạn là *** cắn càn. Đừng bao giờ lôi những người bạn xung quanh tôi mà vu khống cho họ những điều này điều nọ", cựu người mẫu gay gắt nói thêm.

Hiện lùm xùm xoay quanh ăn chặn cát-xê, cuộc sống của Hồ Văn Cường và gia đình sau khi được Phi Nhung nhận nuôi đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.

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Từ khóa:   Trang Trần Hồ Văn Cường ca sĩ Phi Nhung

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