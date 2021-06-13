Hé lộ cuộc sống khác biệt 'một trời một vực' của 3 cô con gái nuôi theo nghiệp ca hát giống Phi Nhung

Hậu trường 13/06/2021 11:17

Ngoài Hồ Văn Cường, Phi Nhung còn có 3 cô con gái nuôi theo đuổi sự nghiệp ca hát là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Thiêng Ngân.

Hiện tại những lùm xùm xung quanh câu chuyện Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường đang được dư luận quan tâm. Dư luận cũng đặc biệt chú ý đến những người con nuôi khác của cô có cuộc sống và sự nghiệp như thế nào.

Phi Nhung có 24 người con, trong đó có 23 người con nuôi, 1 người con ruột. Trong đó, ngoài Hồ Văn Cường thì có thêm 3 người con khác theo đuổi sự nghiệp ca hát giống mẹ nuôi là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân. 

 phi nhung
 Thiêng Ngân - Hồ Văn Cường và Tuyết Nhung - Ảnh: Internet

Trước tiên không thể không nhắc đến "Thiên thần Bolero" Quỳnh Trang, tên thật là Thuỳ Trang. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 tại Tuy Hòa - Phú Yên. Quỳnh Trang được nữ ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi vào năm 2016. Cô từng chia sẻ về người mẹ thứ 2 của mình: "Mẹ Nhung là người rất có tâm với nghề và cả với những người xung quanh. Theo mẹ, em học hỏi được mình không ganh đua, đố kỵ hay xem thường bất cứ ai".

phi nhung
 Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Sau khi trở thành con nuôi của Phi Nhung, Quỳnh Trang đã được đông đảo khán giả biết tới và nhận được rất nhiều show diễn bởi giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc.  Quỳnh Trang ghi dấu ấn bởi những ca khúc như Bông Điên Điển, Sầu Lẻ Bóng, Tình Mẹ, Trộm Nhìn Nhau... Các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube.

phi nhung
 Tuyết Nhung - Ảnh: Internet

Sau Quỳnh Trang là cô em gái Tuyết Nhung. Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Tuyết Nhung phải nghỉ học vào năm lớp 3. Năm 2015, Phi Nhung đã nhận nuôi cô bé và cho đi học trở lại.

Trước khi trở thành con gái nuôi của Phi Nhung, cô tham gia Giọng Hát Việt Nhí khi chỉ mới 13 tuổi vào năm 2014. Sau vòng giấu mặt, Tuyết Nhung gia nhập đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, tuy nhiên, cô bị loại ở vòng đối đầu. 

Hiện tại, Tuyết Nhung đã 20 tuổi. Ca sĩ 10x thường xuyên góp mặt trong các gameshow truyền hình và được nhiều fan yêu mến. Năm 2020, cô cùng em gái Thiêng Ngân ra mắt sản phẩm Tuổi Mười Bảy, một ca khúc từng được Phi Nhung thể hiện cách đây nhiều năm. Cả hai được mẹ nuôi định hướng, hỗ trợ trong mọi công đoạn từ chọn bài hát đến lên ý tưởng cho MV.

phi nhung
 Thiêng Ngân - Ảnh: Internet

Thiêng Ngân cũng được giọng ca trữ tình Phi Nhung nhận nuôi cùng thời điểm với Tuyết Nhung, chính vì vậy cả hai có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Thiêng Ngân sinh năm 2003, trong gia đình có 6 anh chị em ở Đồng Tháp. Từ nhỏ, Thiêng Ngân đã phải phụ bố mẹ kiếm tiền nuôi em. Thiêng Ngân may mắn khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi khi tham gia cuộc thi Solo Cùng Bolero. 

phi nhung
Thiêng Ngân và Tuyết Nhung được Phi Nhung nhận nuôi cùng một thời điểm nên rất thân thiết - Ảnh: Internet

Năm nay Thiêng Ngân tròn 18 tuổi, nữ ca sĩ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát đầy nội lực không chỉ theo đuổi dòng nhạc Bolero, Thiêng Ngân còn có thế mạnh ở dòng nhạc dân ca và cải lương. Ca sĩ 10x vẫn chuyên tâm học hát, thỉnh thoảng tham gia các gameshow truyền hình và không tiết lộ nhiều về đời tư.

Hiện tại, 4 người con theo đuổi sự nghiệp ca hát giống mẹ nuôi Phi Nhung đều đạt được những thành quả nhất định. Cuộc sống của Thiêng Ngân, Quỳnh Trang và Tuyết Nhung cũng thay đổi theo hướng tích cực. 

MXH chia sẻ clip con gái nuôi 'chất vấn' Phi Nhung bắt Hồ Văn Cường đi hát nhưng không trả tiền, sự thật ra sao?

MXH chia sẻ clip con gái nuôi 'chất vấn' Phi Nhung bắt Hồ Văn Cường đi hát nhưng không trả tiền, sự thật ra sao?

Cộng đồng mạng tiếp tục "đào" lại clip con gái nuôi của Phi Nhung "chất vấn" mẹ tại sao không trả tiền đi hát Hồ Văn Cường. 

Xem thêm
Từ khóa:   Con nuôi Phi Nhung Quỳnh Trang Bolero Thiêng Ngân và Tuyết Nhung con nuôi Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36