Hé lộ cuộc sống khác biệt 'một trời một vực' của 3 cô con gái nuôi theo nghiệp ca hát giống Phi Nhung

Phi Nhung có 24 người con, trong đó có 23 người con nuôi, 1 người con ruột. Trong đó, ngoài Hồ Văn Cường thì có thêm 3 người con khác theo đuổi sự nghiệp ca hát giống mẹ nuôi là Quỳnh Trang, Tuyết Nhung, Thiêng Ngân.

Hiện tại những lùm xùm xung quanh câu chuyện Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường đang được dư luận quan tâm. Dư luận cũng đặc biệt chú ý đến những người con nuôi khác của cô có cuộc sống và sự nghiệp như thế nào.

Trước tiên không thể không nhắc đến "Thiên thần Bolero" Quỳnh Trang, tên thật là Thuỳ Trang. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 tại Tuy Hòa - Phú Yên. Quỳnh Trang được nữ ca sĩ Phi Nhung nhận nuôi vào năm 2016. Cô từng chia sẻ về người mẹ thứ 2 của mình: "Mẹ Nhung là người rất có tâm với nghề và cả với những người xung quanh. Theo mẹ, em học hỏi được mình không ganh đua, đố kỵ hay xem thường bất cứ ai".

Quỳnh Trang - Ảnh: Internet

Sau khi trở thành con nuôi của Phi Nhung, Quỳnh Trang đã được đông đảo khán giả biết tới và nhận được rất nhiều show diễn bởi giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Quỳnh Trang ghi dấu ấn bởi những ca khúc như Bông Điên Điển, Sầu Lẻ Bóng, Tình Mẹ, Trộm Nhìn Nhau... Các sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube.

Tuyết Nhung - Ảnh: Internet

Sau Quỳnh Trang là cô em gái Tuyết Nhung. Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Tuyết Nhung phải nghỉ học vào năm lớp 3. Năm 2015, Phi Nhung đã nhận nuôi cô bé và cho đi học trở lại.

Trước khi trở thành con gái nuôi của Phi Nhung, cô tham gia Giọng Hát Việt Nhí khi chỉ mới 13 tuổi vào năm 2014. Sau vòng giấu mặt, Tuyết Nhung gia nhập đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, tuy nhiên, cô bị loại ở vòng đối đầu.

Hiện tại, Tuyết Nhung đã 20 tuổi. Ca sĩ 10x thường xuyên góp mặt trong các gameshow truyền hình và được nhiều fan yêu mến. Năm 2020, cô cùng em gái Thiêng Ngân ra mắt sản phẩm Tuổi Mười Bảy, một ca khúc từng được Phi Nhung thể hiện cách đây nhiều năm. Cả hai được mẹ nuôi định hướng, hỗ trợ trong mọi công đoạn từ chọn bài hát đến lên ý tưởng cho MV.

Thiêng Ngân - Ảnh: Internet

Thiêng Ngân cũng được giọng ca trữ tình Phi Nhung nhận nuôi cùng thời điểm với Tuyết Nhung, chính vì vậy cả hai có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Thiêng Ngân sinh năm 2003, trong gia đình có 6 anh chị em ở Đồng Tháp. Từ nhỏ, Thiêng Ngân đã phải phụ bố mẹ kiếm tiền nuôi em. Thiêng Ngân may mắn khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi khi tham gia cuộc thi Solo Cùng Bolero.

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung được Phi Nhung nhận nuôi cùng một thời điểm nên rất thân thiết - Ảnh: Internet

Năm nay Thiêng Ngân tròn 18 tuổi, nữ ca sĩ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát đầy nội lực không chỉ theo đuổi dòng nhạc Bolero, Thiêng Ngân còn có thế mạnh ở dòng nhạc dân ca và cải lương. Ca sĩ 10x vẫn chuyên tâm học hát, thỉnh thoảng tham gia các gameshow truyền hình và không tiết lộ nhiều về đời tư.

Hiện tại, 4 người con theo đuổi sự nghiệp ca hát giống mẹ nuôi Phi Nhung đều đạt được những thành quả nhất định. Cuộc sống của Thiêng Ngân, Quỳnh Trang và Tuyết Nhung cũng thay đổi theo hướng tích cực.