Em trai bị uy hiếp, chị gái Hồ Văn Cường đã ra 2 điều kiện tối thượng với Phi Nhung để 'ra riêng'?

Hậu trường 09/06/2021 22:21

Giữa ồn ào của em trai, chị gái Hồ Văn Cường úp mở việc nhờ người can thiệp nếu phía Phi Nhung không chịu thỏa thuận với hai điều kiện mà gia đình cô đưa ra. 

Sự việc đang được dư luận chú ý nhất hôm nay chính là vụ việc IT Nhâm Hoàng Khang đăng một bài đăng khá dài trên trang cá nhân với mong muốn đòi công bằng cho cậu bé Hồ Văn Cường - con nuôi nữ ca sĩ Phi Nhung và một người chị của cậu.

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Tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường nhắn cho người chị tên E về cuộc sống hiện tại - Ảnh: FBNV

Ngoài việc mang danh đòi công bằng cho Quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016, IT từng được bà Phương Hằng tặng 1 tỷ đồng còn đính kèm thêm đoạn chat được cho là của Hồ Văn Cường với một người chị tên E. 

Trong nội dung của cuộc hội thoại giữa Hồ Văn Cường và người chị E, Hồ Văn Cường chia sẻ chuyện nhớ nhà, nhớ quê nhưng bị Phi Nhung "cấm được nghĩ tới chuyện về quê". Không chỉ vậy, cậu bé còn muốn rời khỏi ngôi nhà hiện tại vì thấy mệt mỏi và ngộp ngạt. Thậm chí, Hồ Văn Cường còn bày tỏ đang ở một nơi "toàn quỷ đội lốt người".

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, Nhâm Hoàng Khang cho biết có nhận được tin nhắn của chị gái của Hồ Văn Cường. Chị gái Quán Quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 vừa đưa ra 2 điều kiện với Phi Nhung để sớm kết thúc ồn ào.

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Phía chị gái Hồ Văn Cường đã công khai điều kiện với Phi Nhung với mong muốn kết thúc sự việc - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Nhâm Hoàng Khang tiết lộ phía chị gái Hồ Văn Cường úp mở về việc có khả năng nhờ đến công an can thiệp nếu phía Phi Nhung vẫn không chịu thực hiện những điều kiện mà chị gái Hồ Văn Cường đưa ra. Nội dung tin nhắn được Nhâm Hoàng Khanh chia sẻ như sau: "Anh ơi, chuyện của Cường em thấy như vậy là đủ rồi. Những điều có thể làm giúp nó (ý chỉ Cường - PV) đã đủ để công an yêu cầu họ phải thực hiện.

Thứ 1: Thuận theo ước nguyện, nó muốn ra ngoài ở riêng cùng gia đình, tự lo phát triển tài năng theo ý muốn, không lệ thuộc và công ty của Phi Nhung nữa.

Thứ 2: Trả tiền cát xê đi diễn (yêu cầu list rõ từng lịch diễn, cần có đủ ngày, tháng, năm, tên liveshow, địa điểm). Em đề nghị như vậy là vì phía Phi Nhung hay lên báo chí nói chỉ nhận lịch diễn cuối tuần và nghỉ hè. Giờ show cái lịch này ra để chứng minh toàn nói dối.

Ngoài ra, cần phải trả tiền thưởng 200 triệu hồi đạt Quán quân, tiền sử dụng hình ảnh của nó để quảng cáo Youtube suốt mấy năm qua (gồm cả vốn và lãi ngân hàng từng ấy năm).

Vấn đề của Cường gặp phải chỉ có vậy. Trước giờ nó sợ không thể tách ra được vì bị chèn ép. Giờ dư luận cũng đang hiểu và đứng về phía Cường.

Chỉ cần bên nhà Phi Nhung chấp nhận, trả những gì thuộc về nó là được rồi, chứ nó không bị bạo hành, vẫn được cho ăn ở đàng hoàng.

Thị phi gần đây nhiều quá rồi, thằng nhỏ cũng sắp thi, sao nó có thể tập trung ôn tập được đây. Còn những bê bối khác của Phi Nhung, em biết anh dư sức điều tra.

Lần đầu tiên chỉ cần làm đến đây thôi, em phải lo cho gia đình và cuộc sống của em nữa...". 

Hiện tại thực hư của câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ, tuy nhiên, ồn ào giữa Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường vẫn là tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng.

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