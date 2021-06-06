Ngay cả lúc Hoài Linh lên tiếng về việc chậm trễ giải ngân do phải đi điều trị ung thư tuyến giáp, cả hành động giải ngân số tiền từ thiện cũng bị không ít người hâm mộ quay lưng và hoài nghi lẫn thất vọng. Tuy vậy, vẫn có những nghệ sĩ ủng hộ và sẵn sàng lên tiếng đứng về phía đàn anh.

Lùm xùm xoay quanh vụ việc chậm trễ giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện ủng hộ miền Trung của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận và chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Không chỉ cộng đồng mạng, cả những nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của Hoài Linh cũng có những ý kiến trái chiều xung quanh sự việc này.

Anh chia sẻ: "Kết thúc vấn đề, những gì anh nói và cần nói đã nói hết và chỉ nói một lần, và cái điều em muốn nói cho mọi người biết anh nói là sự thật. Cái ngày anh bệnh và điều trị anh không nói bằng lời tất cả chỉ viết ra giấy, hoặc ra dấu cho em để em nói lại. Bác sỹ cấm anh đủ thứ trong đó có việc nếu anh nói to quá sẽ đứt dây thanh quản. Rồi anh xạ trị, anh em chỉ nhìn nhau, dọn cơm ra ăn anh chỉ ngồi một góc xa xa, anh muốn mọi người phải bình an. Rồi bao nhiêu chuyện ập đến anh vẫn giữ trong lòng vẫn bao dung vì tình người và tình bạn...

Nhân vật Phi Phi - người em thân thiết của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Người em thân thiết của Hoài Linh cũng cho rằng Hoài Linh đang bị dư luận cố ý dẫn dắt khiến nam nghệ sĩ bị vu oan: "Em vẫn còn nhớ cách đây không lâu anh như một vỹ nhân, họ tung hê và gọi tên anh cách trìu mến... Còn bây giờ họ xem anh như một tội đồ một cái gì đó ghê tởm cần phải thanh trừ. Nhưng anh ơi, tội anh là gì? Ai định nghĩa tội của anh thử xem, hay họ theo dư luận, dẫn dắt lái câu chuyện sang anh mà quên đi câu chuyện tình trong hẻm cụt, trai trên gái dưới,... Anh có tội là anh vì mạng sống của anh, anh quên chuyện cộng đồng, anh không dám bỏ mạng vì cộng đồng. Nói bằng miệng thì hay, hãy đặt mình vào hoàn cảnh này đi rồi coi có dám hy sinh không. Ngồi nhà livestream bệnh còn xin phép nghỉ được mà huống chi đang nằm xạ trị như anh".

Phi Phi đã có bài đăng khá dài ủng hộ người anh thân thiết - Ảnh: Internet

Đồng thời, người này cho rằng người tung sao kê tài khoản ngân hàng của Hoài Linh trên mạng là trái pháp luật nhưng nam danh hài đã bao dung không kiện, cũng như bỏ qua nhiều người làm giả chứng từ rồi quy chụp cho là của nam nghệ sĩ. Đây là hành động ép nam danh hài phải thừa nhận những việc mà nghệ sĩ không làm. "Ai làm những chứng từ giả, rồi họ ép anh phải nhận, ai tung ra sao kê ngân hàng, luật ngân hàng và luật của nước Việt Nam không lẽ không còn hiện hành hay sao? Nếu anh kiện có phải anh được rất nhiều tiền và có vài em ngồi gỡ lịch, nhưng lại bao dung, thôi bỏ đi cho qua ôm cái thiệt về mình, ai làm được như anh???" - Nam makeup này viết.

Nhân vật Phi Phi cũng cho rằng, đền thờ Tổ nghề sân khấu là nơi linh thiêng nhưng bị nhiều người miệt thị, điều này khiến anh xót xa: "Những câu chuyện và ngôn từ được phát ra từ miệng của loài người dành cho những nghệ sỹ không khác gì phường thảo khấu. Thế kỷ nào rồi mà nghệ sỹ được người ta miệt thị là xướng ca vô loài...Nơi tâm linh riêng của anh gia đình anh thì được họ ví von bằng ngôn từ mặc định là đền của thằng hề, xót và cay lắm chứ. Người ta có quyền công kích nhưng buộc người khác phải cúi đầu, anh làm theo ý họ thì họ lại bảo anh hèn và là đồng phạm. Ủa sống sao cho vừa lòng bá tánh, ai chỉ anh tui cách làm vừa lòng một xã hội đi.

Nhưng nói thì nói chung, vẫn còn có những người họ yêu quý và trân trọng anh, đừng vì những lời mạt sát làm nhụt chí và quên câu nói anh từng nói: "chỉ còn 1 người yêu quý anh thì anh vẫn cháy hết mình và vẫn diễn đem lại niềm vui cho họ".

Nam makeup khẳng định mình sẽ luôn bên cạnh,ủng hộ và tin tưởng nghệ sĩ Hoài Linh dù có bất cứ điều gì xảy ra: "Cho dù có kề súng vào đầu em bắt em nói anh là người xấu hoặc ép em tin anh là kẻ lừa gạt biển thủ thì em vẫn nói không tin. Em tin anh và luôn tin anh là người anh tốt mãi mãi là anh 2 của em và là NSUT Hoài Linh trong lòng những người thương anh nhé".

Cuối cùng, người này kết luận:"Câu chuyện đã kể xong về một đời người xin hãy khép lại và đừng cố moi rác để tìm phân, mỉm cười cho qua để bớt nghiệp tạo Phước cho bản thân và gia đình. Thêm một tiếng thì nó cũng như vậy mà không chừng rước họa vô thân khi bị phản kèo.... Chào thân ái".

Cộng đồng mạng bài tỏ đồng cảm với NS Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Vẫn có những ý kiến trái chiều về vụ việc của NS Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng của nhân vật Phi Phi, công đồng mạng để lại rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người thể hiện sự cảm thông với NS Hoài Linh, nhưng không ít netizen vẫn hoài nghi về sự minh bạch của nam danh hài. Thậm chí, có người còn suy luận vì nam nghệ sĩ đang nắm giữ bí mật nào đó nên mới bị dồn vào đường cùng.

Mọi thông tin trên chỉ là suy luận của cộng đồng mạng, hiện tại câu chuyện xoay quanh NS Hoài Linh và sự việc 14 tỷ từ thiện vẫn đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.