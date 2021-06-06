Sự thật phía sau tin nhắn ‘Cậu Linh chuyển tiền’ khiến CĐM nghi Hoài Linh đã lấy 700 triệu tiền từ thiện cho người thân

Hoài Linh lý giải về số tiền 700 triệu nhưng cộng đồng mạng vẫn không khỏi thắc mắc vì nội dung chuyển khoản quá chung chung.

Trước áp lực của dư luận, ngày 5/6, NS Hoài Linh đã đăng tải clip dài 50 phút để trần tình về sự việc nam danh hài chậm trễ làm công tác cứu trợ, từ thiện miền Trung suốt 6 tháng qua sau khi kêu gọi quyên góp được hơn 14 tỷ đồng. NS Hoài Linh trong clip đăng tải ngày 5/6/2021 - Ảnh: Cắt từ clip NV Trong clip này, NS Hoài Linh đã khai sao kê 15 tỷ đồng từ thiện để làm bằng chứng với công chúng. Trong đó, anh đã trao cho Quảng Ngãi 2,5 tỷ đồng, tỉnh Quảng Nam 3,1 tỷ đồng, Thừa - Thiên Huế 1,7 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 3,9 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình 1,5 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ 130 triệu đồng cùng những đợt từ thiện trao quà trước Tết. Tổng số tiền từ thiện là 15,4 tỷ đồng.

Giấy tờ Hoài Linh công khai chứng minh khoản tiền từ thiện đã được gửi tới đồng bào miền Trung - Ảnh: Cắt từ clip NV Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại đặc biệt chú ý tới khoản tiền 700 triệu với nội dung chuyển chuyển khoản "Cậu Linh chuyển tiền". Rất nhiều người nghi ngờ tại sao tất cả các nội dung chuyển khoản khác đều được nam nghệ sĩ nêu rõ mục đích chuyển khoản như: 03/12/2020, NS chuyển 100 triệu đồng với nội dung chuyển khoản "Chị Nguyệt chuyển tiền mùng mền"; 08/12/2020 chuyển 50 triệu đồng với nội dung "Anh Linh chuyển tiền xây nhà tình thương"; 01/02/2021, NS tiếp tục chuyển 200 triệu với nội dung "a4 chuyển tiền từ thiện". Nhiều người cho rằng Hoài Linh đã dùng tiền 700 triệu trong quỹ từ thiện để chuyển cho người nhà với mục đích riêng, không đúng mục tiêu mà quỹ đặt ra. CĐM soi ra những khoản tiền chuyển đi đều được NS Hoài Linh ghi chi tiết nội dung chuyển khoản - Ảnh: Cắt từ clip NV Tuy nhiên với số tiền 700 triệu được chuyển đi thì nội dung khá chung chung - Ảnh: Cắt từ clip NV Để giải thích cho những suy đoán, thắc mắc này của cộng đồng mạng, Hoài Linh cho biết: "Số tiền quý vị thắc mắc nhiều nhất thì thưa quý vị, đây là số tiền tôi chuyển ra miền Trung để làm từ thiện. Và đợt 2 tôi chuyển 200 triệu nữa là 900 triệu thì trong phần 900 triệu này là của quỹ chung thì tôi có hùn thêm 100 triệu nên nó sẽ là 1 tỉ đồng. Một lần chuyển 700 vào ngày 23/01/2021; một lần chuyển 200 ngày 01/02/2021 tổng cộng là 900 triệu". Nghệ sĩ Hoài Linh cũng đưa các giấy tờ làm bằng chứng để chứng minh sự minh bạch của mình đối với khoản tiền 700 triệu này. Do đó số tiền 700 triệu đã được Hoài Linh chuyển cho cháu mình để trao quà cho người dân tại Quảng Nam.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng nhắc đến số tiền 700 triệu này trong một giấc mơ mà bà chia sẻ trong livestream ngày 25/5/2021 - Ảnh: Internet Trước đó, số tiền 700 triệu này từng được bà Phương Hằng "nằm mơ" trước đó. Theo như giấc mơ của bà Phương Hằng, số tiền 700 triệu này đã bay vào sòng bài: "Tôi nằm mơ tôi thấy Hoài Linh đánh số cả tỷ đồng. Đi casino lần 500 700 trăm đô... ", (Trong buổi livestream của bà Hằng ngày 25/5). Hiện tại, clip dài gần 50 phút do NS Hoài Linh đăng tải với các bằng chứng, giấy tờ sao kê về quá trình giải ngân 15 tỷ đồng từ thiện miền Trung vẫn đang được cộng đồng mạng tranh cãi và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cư dân mạng phát hiện tình tiết Hoài Linh cực 'cao tay' hơn hẳn bà Phương Hằng trong clip trần tình gần cả tiếng NS Hoài Linh đăng tải clip kéo dài gần một giờ, khẳng định bị tổn thương và buồn lòng vì bị tấn công và vu khống từ cộng đồng mạng nhưng không một lần chỉ trích đích danh một ai. Hành động này của nam danh hài được xem là cao tay hơn "đối thủ" là bà Nguyễn Phương Hằng.

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