Sau bao lùm xùm, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân xong số tiền từ thiện, con số thực tế lên đến hơn 15,2 tỷ đồng

Hậu trường 04/06/2021 10:34

Theo đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh thì số tiền 14 tỷ mà các mạnh thường quân ủng hộ cho người dân vùng lũ của các tỉnh miền Trung năm 2020 đã được phía ekip Hoài Linh trao tới tay người dân.

Sau vụ việc lùm xùm tiền từ thiện cứu trợ miền Trung đợt lũ lụt năm 2020 không minh bạch, theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 3/6/2021, đại diện nghệ sĩ Hoài Linh - ông Hà Văn Tự xác nhận đã kết thúc chuyến đi từ thiện này, giải ngân xong khoản tiền tài trợ.

Ngoài ra, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh cũng cho biết số tiền mà các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ bà con miền Trung từ sau bão lũ năm 2020 đến nay đã là hơn 15,2 tỷ đồng.

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 NS Hoài Linh lên tiếng giải thích việc chậm trễ giải ngân tiền từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đại diện của phía NS Hoài Linh, đoàn đã trực tiếp đến các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi để trao quà cho người dân. 

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Một hộ dân ở Quảng Bình được trao tặng nhà - Ảnh: Internet
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Đoàn từ thiện trao tiền làm sổ tiết kiệm cho các em học sinh khó khăn ở Quảng Nam - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 3/6), số tiền từ thiện do đoàn của NS Hoài Linh trao cho các địa phương đã lên đến 15,2 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

A. Trước và trong Tết (trước lùm xùm từ thiện): Tổng 2,8 tỷ đồng

- Tại tỉnh Quảng Nam: Trao 2,8 tỷ đồng

+ Huyện Quế Sơn: Thông qua Hội chữ thập đỏ huyện Quế Sơn, đoàn đã trao 6 căn nhà cùng 100 suất quà trị giá 400 triệu đồng. Trước Tết, đại diện cũng đã trao nhà và quà cho bà con trị giá 500 triệu đồng.

Nghệ sĩ Hoài Linh cũng bỏ tiền túi ra để hỗ trợ xây nhà và tặng nhiều phần quà cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

+ Huyện Nông Sơn: Trao 13 căn nhà và nhiều suất quà trị giá 1,1 tỷ.

+ Xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc: Trao 2 căn nhà và 100 suất quà trị giá 200 triệu đồng.

+ Huyện miền núi Phước Sơn: Trao nhà và quà trị giá 300 triệu đồng.

+ Huyện Hiệp Đức: Dịp Tết Tân Sửu đại diện cho các nhà hảo tâm, khán giả và Nghệ sĩ Hoài Linh có về trao tặng 2 căn nhà và trao quà cho bà con địa phương cùng Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức - Tổng trị giá 300 triệu đồng.

B. Sau Tết (sau lùm xùm từ thiện): Tổng 12,4 tỷ đồng

- Tỉnh Quảng Ngãi: Trao 2,5 tỷ đồng

Huyện Đức Phổ và Trà Bồng cùng một số xã ven biển TP. Quảng Ngãi: Ông Hà Văn Tự thay mặt các nhà hảo tâm, khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh đã trao 1500 suất quà (mỗi suất quà 1 triệu đồng) và 20 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng) cho người dân. Tổng số tiền mà đại diện Hoài Linh trao tại đây là 2,5 tỷ đồng.

- Tỉnh Quảng Nam: Trao 1,3 tỷ đồng (Ngày 30/5)

+ Huyện Nam Trà My: Trao 500 suất quà, 5 sổ tiết kiệm cho 5 học sinh đặc biệt khó khăn, trao 50 triệu đồng cho Trường dân tộc nội trú và THPT huyện Nam Trà My. Tổng số tiền là 650 triệu đồng.

+ Huyện Hiệp Đức: Trao 12 căn nhà với tổng số tiền 600 triệu đồng. Tặng Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức 50 triệu đồng để sửa nhà của các cụ.

- Tỉnh Quảng Trị: Trao 3,9 tỷ

+ Trao cho tỉnh 20 căn nhà tình thương (mỗi hộ nhận 50 triệu đồng). Tương đương 1 tỷ đồng.

+ Huyện Hải Lăng: Trao 1,4 tỷ đồng xây dựng lại Trường Mầm non Hải Phong.

+ Huyện Triệu Phong: Trao 1500 phần quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng). Tương đương 1,5 tỷ đồng.

- Tỉnh Thừa Thiên - Huế: Trao 1,07 tỷ

+ Huyện Quảng Điền: Trao 500 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) và tặng 5 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng). Tương đương 750 triệu đồng.

+ Huyện Phong Điền: Trao 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng), đồng thời trao 2 căn nhà tình thương mỗi căn 50 triệu và 20 triệu hỗ trợ tìm kiếm người mất tích ở thuỷ điện Rào Trăng 3. Tương đương 320 triệu đồng.

- Tỉnh Quảng Bình: Trao 1,5 tỷ

Huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ và xã Văn Hoá của huyện Tuyên Hoá: Tặng quà và nhà trị giá 1,5 tỷ. Ngoài ra, đoàn cũng đang khảo sát để xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ địa phương này.

- Tỉnh Hà Tĩnh: Trao 2,13 tỷ

Trao quà và hỗ trợ sửa chữa nhà cho bà con ở tỉnh với số tiền lên đến 2,13 tỷ đồng.

Quách Tuấn Du tiết lộ ‘dự cảm không lành’ của cha Hoài Linh về số tiền 14 tỷ: ‘Tiền này của bá tánh để lâu không tốt’

Quách Tuấn Du tiết lộ ‘dự cảm không lành’ của cha Hoài Linh về số tiền 14 tỷ: ‘Tiền này của bá tánh để lâu không tốt’

Quách Tuấn Du lên tiếng "minh oan" cho Hoài Linh. Nam ca sĩ còn cho rằng Hoài Linh sai nhưng không được kết tội, như thế là đang ép danh hài vào đường cùng.

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