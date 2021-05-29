Quách Tuấn Du tiết lộ ‘dự cảm không lành’ của cha Hoài Linh về số tiền 14 tỷ: ‘Tiền này của bá tánh để lâu không tốt’

Hậu trường 29/05/2021 19:09

Quách Tuấn Du lên tiếng "minh oan" cho Hoài Linh. Nam ca sĩ còn cho rằng Hoài Linh sai nhưng không được kết tội, như thế là đang ép danh hài vào đường cùng.

Trước sự việc ồn ào xoay quanh số tiền từ thiện 14 tỉ đồng của Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Trong đó có ca sĩ Quách Tuấn Du.

Trong buổi livetream gần đây, nam ca sĩ đã cập nhật một số chi tiết mới. Trong số đó, điều khiến dân tình quan tâm nhất chính là Quách Tuấn Du tiết lộ thái độ hàng xóm Hoài Linh trước ồn ào từ thiện. 

ca si quach tuan du
 NS Hoài Linh - Ca sĩ Quách Tuấn Du - Ảnh: Internet

Cụ thể, Quách Tuấn Du cho biết vào một dịp làm việc gần nhà nghệ sĩ Hoài Linh, nam ca sĩ có ghé qua và thấy có nhiều hàng xóm có mặt ở đó. Theo anh những người hàng xóm ở đây hầu hết là hàng xóm thân thiết sống cạnh nhà Hoài Linh bao nhiêu năm nay.

ca si quach tuan du
 Ca sĩ Quách Tuấn Du - Ảnh: Cắt từ clip NV

Nam ca sĩ cho biết: "Du có dịp nói chuyện với mọi người, không gì hơn hàng xóm sống mấy chục năm cũng biết ít nhiều, hiểu con người anh Bốn sống thế nào. Du mới hỏi các chị sống bao nhiêu năm thấy anh Bốn như thế nào, mọi người luôn nói là anh sống chan hòa, hàng xóm hiểu hết câu chuyện thời gian qua nhưng còn nhiều người khắp nơi nên các chị ngại lên tiếng, nhạy cảm. Du mới nói thật ra các chị hiểu thì mỗi người 1 tiếng nói, dẫu biết anh Bốn sai nhưng việc sai này không được kết tội. Tại sao chúng ta nghĩ tiêu cực như thế, ép vào đường cùng, mọi người không nghĩ anh Bốn tự kết liễu thì sao".

ca si quach tuan du
 Bố của NS Hoài Linh từng nhắc nhỏ con làm từ thiện - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream này, nam ca sĩ còn cho biết có một vài người hàng xóm tiết lộ bố Hoài Linh đã từng nhắc nhở danh hài sớm mang số tiền đi từ thiện nhưng vì lý do sức khỏe nên Hoài Linh chưa thể đi. "Ông bố của chú Hoài Linh, sáng sáng mở cửa có một lần nói với tôi số tiền từ thiện vừa rồi bác có kêu thằng Bốn đi làm từ thiện đi bởi số tiền này của bá tánh để lâu không tốt", Quách Tuấn Du thuật lại lời của một người hàng xóm.

Quách Tuấn Du kể thêm: "Du sợ sự việc cô gái nghe sau khi mọi người khui ra, đằng này cô gái khẳng định chuyện nghe được từ bố trước khi ồn ào xảy ra. Du hỏi thì chị nói điều này được kể lâu rồi. Đây là bố đã yêu cầu anh Bốn mang đi, ông bố cũng nói một câu rằng hết bệnh Bốn mang đi". 

Nam ca sĩ còn cho hay: "Anh Bốn Hoài Linh hiện tại đang gặp một tình thế trắc trở. Hiện tại bây giờ chắc chắn đàn anh cũng đang nôn nóng mỗi ngày để mà có thể ra tòa cùng với câu chuyện liên quan tới ông Võ Hoàng Yên. Còn vấn đề từ thiện ở đây, anh đã lên một cái clip trong lúc anh mới bình phục bệnh và anh đã cố gắng nói chuyện thật nhiều trên video. Mọi người biết là ảnh cắt amidan người ta phải giữ sức khỏe nhưng mà chuyện đến nước này bắt buộc ảnh phải lên tiếng. Chuyện này ảnh bị khui chứ từ từ ảnh cũng làm từ thiện cho mọi người thấy thôi chứ. Chẳng lẽ bay giờ 13 tỉ đối với ảnh quá lớn sao, mà phải làm điều đó?".

Nam ca sĩ cho biết rằng anh chỉ muốn mang đến một góc nhìn khác nữa cho khán giả giữa những lùm xùm gần đây liên quan đến Hoài Linh. Chi tiết này phần nào tiếp tục gây xôn xao cư dân mạng về nghệ sĩ Hoài Linh hiện tại giữa những tâm bão gần đây.

Vy Oanh sây cay nhắn gửi bà Hằng: ‘Giả sử con đẻ con cho 1 người khác là tội nặng sao? Nếu vậy, tội cô nặng hơn nhiều lắm vì cô có đến 4 đứa con với 4 đời chồng’

Vy Oanh sây cay nhắn gửi bà Hằng: ‘Giả sử con đẻ con cho 1 người khác là tội nặng sao? Nếu vậy, tội cô nặng hơn nhiều lắm vì cô có đến 4 đứa con với 4 đời chồng’

Nữ ca sĩ Vy Oanh vừa viết trên trang cá nhân yêu cầu bà Phương Hằng không né tránh giải thích cũng như đưa ra các bằng chứng chứng minh cô "đẻ thuê - cướp chồng - làm gái" trước 24h ngày 29/5.

Xem thêm
Từ khóa:   Ca sĩ Quách Tuấn Du NS Hoài Linh Hoài Linh 14 tỉ từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36