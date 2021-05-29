Quách Tuấn Du tiết lộ ‘dự cảm không lành’ của cha Hoài Linh về số tiền 14 tỷ: ‘Tiền này của bá tánh để lâu không tốt’

Trong buổi livetream gần đây, nam ca sĩ đã cập nhật một số chi tiết mới. Trong số đó, điều khiến dân tình quan tâm nhất chính là Quách Tuấn Du tiết lộ thái độ hàng xóm Hoài Linh trước ồn ào từ thiện.

Trước sự việc ồn ào xoay quanh số tiền từ thiện 14 tỉ đồng của Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình. Trong đó có ca sĩ Quách Tuấn Du .

Nam ca sĩ cho biết: "Du có dịp nói chuyện với mọi người, không gì hơn hàng xóm sống mấy chục năm cũng biết ít nhiều, hiểu con người anh Bốn sống thế nào. Du mới hỏi các chị sống bao nhiêu năm thấy anh Bốn như thế nào, mọi người luôn nói là anh sống chan hòa, hàng xóm hiểu hết câu chuyện thời gian qua nhưng còn nhiều người khắp nơi nên các chị ngại lên tiếng, nhạy cảm. Du mới nói thật ra các chị hiểu thì mỗi người 1 tiếng nói, dẫu biết anh Bốn sai nhưng việc sai này không được kết tội. Tại sao chúng ta nghĩ tiêu cực như thế, ép vào đường cùng, mọi người không nghĩ anh Bốn tự kết liễu thì sao".

Cụ thể, Quách Tuấn Du cho biết vào một dịp làm việc gần nhà nghệ sĩ Hoài Linh, nam ca sĩ có ghé qua và thấy có nhiều hàng xóm có mặt ở đó. Theo anh những người hàng xóm ở đây hầu hết là hàng xóm thân thiết sống cạnh nhà Hoài Linh bao nhiêu năm nay.

Bố của NS Hoài Linh từng nhắc nhỏ con làm từ thiện - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream này, nam ca sĩ còn cho biết có một vài người hàng xóm tiết lộ bố Hoài Linh đã từng nhắc nhở danh hài sớm mang số tiền đi từ thiện nhưng vì lý do sức khỏe nên Hoài Linh chưa thể đi. "Ông bố của chú Hoài Linh, sáng sáng mở cửa có một lần nói với tôi số tiền từ thiện vừa rồi bác có kêu thằng Bốn đi làm từ thiện đi bởi số tiền này của bá tánh để lâu không tốt", Quách Tuấn Du thuật lại lời của một người hàng xóm.

Quách Tuấn Du kể thêm: "Du sợ sự việc cô gái nghe sau khi mọi người khui ra, đằng này cô gái khẳng định chuyện nghe được từ bố trước khi ồn ào xảy ra. Du hỏi thì chị nói điều này được kể lâu rồi. Đây là bố đã yêu cầu anh Bốn mang đi, ông bố cũng nói một câu rằng hết bệnh Bốn mang đi".

Nam ca sĩ còn cho hay: "Anh Bốn Hoài Linh hiện tại đang gặp một tình thế trắc trở. Hiện tại bây giờ chắc chắn đàn anh cũng đang nôn nóng mỗi ngày để mà có thể ra tòa cùng với câu chuyện liên quan tới ông Võ Hoàng Yên. Còn vấn đề từ thiện ở đây, anh đã lên một cái clip trong lúc anh mới bình phục bệnh và anh đã cố gắng nói chuyện thật nhiều trên video. Mọi người biết là ảnh cắt amidan người ta phải giữ sức khỏe nhưng mà chuyện đến nước này bắt buộc ảnh phải lên tiếng. Chuyện này ảnh bị khui chứ từ từ ảnh cũng làm từ thiện cho mọi người thấy thôi chứ. Chẳng lẽ bay giờ 13 tỉ đối với ảnh quá lớn sao, mà phải làm điều đó?".

Nam ca sĩ cho biết rằng anh chỉ muốn mang đến một góc nhìn khác nữa cho khán giả giữa những lùm xùm gần đây liên quan đến Hoài Linh. Chi tiết này phần nào tiếp tục gây xôn xao cư dân mạng về nghệ sĩ Hoài Linh hiện tại giữa những tâm bão gần đây.