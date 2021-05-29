Trước đó, trong buổi phát sóng ngày 25/5, bên cạnh việc lên tiếng số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung của Hoài Linh, bà Phương Hằng cũng lớn tiếng cho biết Vy Oanh từng cặp kè và đẻ thuê cho một đại gia lớn tuổi.

Theo bà chủ Đại Nam, nữ ca sĩ có quá khứ không mấy tốt đẹp. Trước khi kết hôn với "người chồng hợp pháp" hiện tại, cô từng "làm bé” cho một vị đại gia và sinh con cho người này với mức giá 115 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà cũng nhắn nhủ với Vy Oanh "nếu em còn thắc mắc nữa chị gọi tên ra luôn nhé em" như để khẳng định mình biết rất cả về cô. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vợ ông Dũng “lò vôi” chưa đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào.

Nguyên văn chia sẻ của Vy Oanh như sau:

"HÔM NAY 29/5, TÔI VẪN ĐỢI BẰNG CHỨNG TỪ CÔ HẰNG!

Tôi chưa bao giờ nói ngưng hay van xin cô Hằng tha thứ như một số báo và YouTube đưa tin cố tình hiểu sai ý tôi (tôi không hiểu động cơ?). Vì tôi và gia đình đang là nạn nhân của một vụ vu khống trắng trợn, không có lý do gì tôi đi van xin người đã cố tình bôi nhọ tôi cả.

Tôi muốn nói rõ, việc ban đầu tôi comment trả lời fan của cô Hằng trên 1 status tôi viết về quan điểm việc làm từ thiện chung chung của tất cả mọi người chứ không phải nói riêng về cô Hằng - đó là quyền cá nhân khi ngôi nhà riêng Facebook của mình có ng lạ vô chửi rủa bằng những từ ngữ xúc phạm. Đây là giai đoạn cô Hằng rất thiếu người để đối thoại và tôi lập tức bị cô tế lên livestream và vu khống. Tôi cũng không nghĩ 1 người lớn tuổi được cho là thành đạt như cô lại đi chấp nhặt từng comment trái ý? Bản thân tôi chưa từng đăng status nào trước đó nói về cô Hằng để muốn liên quan đến cô cả, vì qua một số sự việc tôi cũng phần nào đánh giá được con người cô.

Gửi cô CEO Phương Hằng:

(Con vẫn gọi cô là cô vì con bằng tuổi 1 người mà hôm cô sỉ vả, cô đã nói chỉ là tuổi con cháu cô).

Con vẫn đang đợi phía cô chính thức đưa ra bằng chứng "hợp đồng đẻ thuê - cướp chồng - làm gái" cũng như "tên người cha già nua, giàu có, đang có gia đình mà con chịu làm bé để được 7 triệu đô đẻ đứa con đầu" mà CÔ ĐÃ VU KHỐNG con. Đồng thời, con cũng đang làm những bước đi cần thiết để bảo vệ cho bản thân. Con tin vào pháp luật Việt Nam.

Thời buổi bây giờ việc có bao nhiêu đời chồng, bao nhiêu con không phải là chuyện lớn, chẳng có gì phải giấu giếm (Tuy nhiên con vẫn lưu ý cô CON CHỈ DUY NHẤT MỘT ĐỜI CHỒNG). Thế nhưng, những gì hoàn toàn là vu khống, nhất là hết lần này qua lần khác đưa 1 đứa trẻ con ra để vùi dập làm trò cười thì không thể để cô thoải mái chà đạp con và người thân trước hàng triệu người.

Đã là mẹ và lên chức bà ngoại rồi, đặt mình vào vị trí người mẹ như con, cô có biết đau lòng không? Đứa trẻ vừa tròn 6 tuổi có tội lỗi gì để phải bị tổn thương không? Sao có thể ác đến như vậy? Giả sử cho là con đẻ con cho 1 người khác đi, thì đó là tội nặng sao? Nếu vậy thì tội cô nặng hơn con nhiều lắm vì cô đến 4 đứa con với 4 đời chồng.

Như đã hẹn, nếu trước 24h ngày 29/5 cô không CHÍNH THỨC PHÁT NGÔN đưa ra được những bằng chứng cho những việc cô vu khống con (lời phát ngôn chính thức từ cô nhé, không phải những bằng chứng vớ vẩn của những nick ảo trên mạng "đội ngũ của ai đó" sử dụng dùng để quấy rối con, con đang đối thoại với CHỈ MỘT MÌNH CÔ, cô vui lòng không NÉ TRÁNH GIẢI THÍCH CHO NHỮNG VU KHỐNG CỦA MÌNH. Thì con sẽ xem đây như lời xin lỗi chân thành từ cô (Vì như con đã nói, con biết cô chẳng bao giờ xin lỗi ai cả sau bao nhiêu sự việc cô nhầm lẫn làm rất nhiều người điêu đứng vừa qua).

Những ngày qua dù thông tin vu khống cô tung ra lan truyền đã ảnh hưởng rất lớn đến con, nhưng thời điểm này tạm thời con cũng chỉ mong cô sẽ rút kinh nghiệm dừng việc chà đạp, vu khống nhân phẩm của bất cứ ai khi mình không biết gì về họ (Cô chỉ cho quân tìm hiểu qua google và lời đồn đại, mà quân của cô tìm toàn tin giả thôi cô nhé, nên cô mới làm nhiều người oan uổng, điêu đứng như vậy những ngày qua!).

Sau cùng, con xin chúc một ngày nào đó cô sẽ được xã hội nhớ đến với những hình ảnh tốt đẹp, THẬT SỰ có ích cho cộng đồng!

P/s: Xin lỗi phiền mọi người vì nhiều thông tin tiêu cực này, tôi sẽ chú ý để ngôi nhà Facebook của mình sẽ chỉ là nơi chia sẻ niềm vui, động lực sống như trước nay tôi vẫn làm thôi.

Và bài viết này có bị mất, vẫn là do "ai đó" cố tình hack chứ tôi không xoá!"