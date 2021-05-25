Danh tính của người giúp bà Phương Hằng tìm ra antifan và công bố đoạn hội thoại bị nghi là liên quan đến 13 tỷ cứu trợ của Hoài Linh, tung ra nhiều bằng chứng như "đòn chí mạng" khiến showbiz Việt náo loạn vài ngày qua khiến nhiều người tò mò.

Nhân vật mới xuất hiện trong drama ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và nghệ sĩ Việt mấy ngày nay là anh Nhâm Hoàng Khang. Được biết, Nhâm Hoàng Khang hiện là một IT. Trước đó, anh chính là người tìm ra antifan cho bà Hằng và được bà chủ Đại Nam thưởng nóng 1 tỷ đồng tuy nhiên chỉ lấy 500 triệu và gửi lại 500 triệu để làm từ thiện. Đồng thời, anh chàng IT này cũng chính là người công bố đoạn hội thoại được cho là liên quan đến vụ ồn ào 13 tỷ đồng của nghệ sĩ Hoài Linh trong mấy ngày gần đây. Dù những thông tin được Nhâm Hoàng Khang công bố chỉ là thông tin một chiều, chưa được xác nhận bởi những người bị anh "tố cáo", nhưng cũng khiến công chúng xôn xao bàn tán. Ngoài ra, một số cư dân mạng cũng rất tò mò về nhân vật bí ẩn này.

Những bài viết 'công bố' thông tin từ Nhâm Hoàng Khang khiến cộng đồng xôn xao Hình ảnh đời thường của anh chàng IT đứng về phía bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV Theo thông tin từ cộng đồng mạng, Nhâm Hoàng Khang là cái tên khá quen trong cộng đồng công nghệ thông tin và được nhiều người biết đến. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nhâm Hoàng Khang đã dành phần lớn thời gian “làm bạn” cùng máy tính, điện thoại. Anh nổi tiếng với việc phát triển các phần mềm hỗ trợ mẹo trên Iphone, Ipad; đưa eSIM vào máy Iphone Lock…

Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: FBNV Hoàng Khang cũng chính là người tiên phong đưa eSIM vào Iphone Lock. Nếu như trước đây những chiếc Iphone Lock sau khi được kích hoạt mã ICCID thì mọi tính năng đều khá giống so với phiên bản quốc tế, ngoại trừ việc không thể dùng eSIM. Giải pháp của anh đưa ra là tạo một server ảo, rồi kết nối người dùng tới server thông qua proxy đó để giúp thêm được eSIM vào máy. Server ảo này sẽ giả dạng đúng với thông tin của mạng lock máy đó thành eSIM với info sim Vietnam. Theo như chia sẻ của Hoàng Khang thì anh có đam mê cháy bỏng với lập trình và ý thức được trách nhiệm cống hiến cho đất nước và làm ra những sản phẩm công nghệ hướng đến giá trị lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Ngoài ra, theo một số thông tin trên mạng xã hội thì Nhâm Hoàng Khang hiện đã kết hôn. Cả hai hiện đã có với nhau một thiên thần nhỏ.

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