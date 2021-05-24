Sau chuỗi drama giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc thì nhiều cái trên trong showbiz Việt cũng bị kéo vào. Bên cạnh những người đứng về phía bà Phương Hằng thì cũng không ít người gia nhập hội antifan của bà chủ Đại Nam. Chính vì vậy, trong buổi livestream gần đây, bà Hằng đã tuyên bố trao thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra được 1 tài khoản V.T được cho là cầm đầu nhóm antifan cua bà. Ngay sau đó, tối 19/5, có một người tự nhận đã được bà Hằng chuyển khoản "nóng 1 tỷ" vì giúp vợ ông Dũng "lò vôi" tìm ra được antifan.

Bà Hằng truy tìm antifan treo thưởng 1 tỷ đồng - Ảnh: Cắt từ FBNV

Những tưởng câu chuyện bà Hằng tìm kiếm antifan sẽ dừng lại ở đó nhưng không, vào tối ngày 22/5, bà Hằng tiếp tục livestream tiết lộ nhiều sự việc quan đến antifan. Cụ thể, vợ ông Dũng "lò vôi" đang có trong tay danh sách 800 antifan. Bà cho biết, nếu cần thiết sẽ sẽ bán thêm đất, bỏ số tiền khoảng 400 tỷ đồng hoặc 500 tỷ đồng thuê từ 20 đến 30 luật sư làm rõ vụ này tới cùng. Bà chủ Đại Nam có động thái rất gay gắt để thách thức antifan, đồng thời khẳng định sẽ giải quyết mọi việc tại tòa án.