"Kẻ thù giấu mặt" gửi "tâm thư" tới bà Phương Hằng để gặp mặt, bà chủ Đại Nam có động thái như thế nào?
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Sau chuỗi drama giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc thì nhiều cái trên trong showbiz Việt cũng bị kéo vào. Bên cạnh những người đứng về phía bà Phương Hằng thì cũng không ít người gia nhập hội antifan của bà chủ Đại Nam. Chính vì vậy, trong buổi livestream gần đây, bà Hằng đã tuyên bố trao thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm ra được 1 tài khoản V.T được cho là cầm đầu nhóm antifan cua bà. Ngay sau đó, tối 19/5, có một người tự nhận đã được bà Hằng chuyển khoản "nóng 1 tỷ" vì giúp vợ ông Dũng "lò vôi" tìm ra được antifan.
Những tưởng câu chuyện bà Hằng tìm kiếm antifan sẽ dừng lại ở đó nhưng không, vào tối ngày 22/5, bà Hằng tiếp tục livestream tiết lộ nhiều sự việc quan đến antifan. Cụ thể, vợ ông Dũng "lò vôi" đang có trong tay danh sách 800 antifan. Bà cho biết, nếu cần thiết sẽ sẽ bán thêm đất, bỏ số tiền khoảng 400 tỷ đồng hoặc 500 tỷ đồng thuê từ 20 đến 30 luật sư làm rõ vụ này tới cùng. Bà chủ Đại Nam có động thái rất gay gắt để thách thức antifan, đồng thời khẳng định sẽ giải quyết mọi việc tại tòa án.
Được biết, trong số những người "chống đối" bà chủ Đại Nam, có một tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương được coi là đối thủ giấu mặt của bà Phương Hằng. Tài khoản này được cho là người nắm nhiều bí mật đời tư của bà Phương Hằng. Thậm chí, người này từng bị bà Hằng "điểm tên" trong danh sách antifan mình.
Tuy nhiên mới đây, Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã gửi "tâm thư" muốn được gặp mặt bà Phương Hằng bên ngoài. Trước lời đề nghị này, bà chủ Đại Nam vẫn kiêm quyết không lộ diện. Trong livestream, bà Hằng còn cho biết, Huỳnh Ngọc Thiên Hương "không có tư cách để gặp" bà Hằng.
Ngay sau động thái đó, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương đã có một dòng trạng thái mỉa mai và đầy khiêu khích như sau: "Người cần gặp không ra gặp, lại giở trò "lấy tư cách gì để gặp" vui lắm à nha. Còn có người lại bị truy cùng *** tận, thậm chí bỏ tiền ra thuê người truy lùng, còn người muốn gặp thì lại không có tư cách để gặp". Chính động thái bí ẩn này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc.
Tới thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng vẫn chưa rõ thực hư "tâm thư" này do Huỳnh Ngọc Thiên Hương có đúng sự thật hay không? Đồng thời, sự việc bà Hằng kiện antifan ra tòa cũng đang được dư luận hết sức quan tâm.